Temizlikçi kılığına giren polisten nefes kesen operasyon

Ankara’da ATM’lere aparat yerleştirerek banka kartlarını kopyalayan 2 şüpheli, temizlik görevlisi kılığına giren polis ekipleri tarafından sokak ortasında kıskıvrak yakalandı. Nefes kesen operasyon polis kamerasıyla kayda alındı.

Ankara Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ATM’lere kart kopyalama aparatı takıp, bu aparat ile elde ettikleri kart bilgilerini kopya kartlara yükleyerek nakit çekim işlemi yapan 2 şüpheliyi tespit etti. Şüphelilerle ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, E.K. ile E.S’nin Bağlıca mahallesi, Bağlıca bulvarı üzerinde ATM cihazına kart kopyalama aparatı yerleştireceğini belirledi.

Bunun üzerine çevrede park ve bahçelere temizlik görevlisi kılığına giren polis ekipleri yerleştiren Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, şüpheliler E.K ile E.S.’yi takibe aldı. E.K ve E.S. kart kopyalama aparatını sökmeye geldiği anda polis ekipleri tarafından sokak ortasında kıskıvrak yakalandı. Olay anı polis kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Şüpheli 2 kişinin üzerinde ve otomobil içerisinde yapılan aramada kart kopyalama kamera düzeneği, MSR kart okuyucu cihazı, diz üstü bilgisayar, maket bıçağı ve çok sayıda banka kartı ele geçirildi. Çalışmanın devamında aynı olaya karıştıkları tespit edilen M.K., Y.S., C.K. ile A.V.U.’da polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Yapılan incelemede zanlıların 300’den fazla kişiyi mağdur ettikleri ve bir kamu bankasını son 5 ayda 4 milyon liradan fazla zarara uğrattıkları belirlendi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Şüphelilerin ATM'ye düzenek yerleştirmesi

Temizlikçi kılığına giren polisler

Şüphelilerin kıskıvrak yakalanması

Detaylar

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

HABER: Muhammet BAYRAM/ANKARA,(DHA)

