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Temizlikçi kız kabusu yaşadı! Üzerine şirket kurup 150 bin lira kredi çektirdiler... Akılalmaz ifade: Genç kıza acıdık

02.07.2022 10:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da meydana gelen dolandırıcılık olayında temizlikçi kızın üzerine şirket kurup 150 bin lira kredi çektirip zorla elinden aldıkları öne sürülen 7 zanlı gözaltına alındı. Suçlamaları kabul etmeyen zanlılardan Mehmet Emin E.’nin; “Biz, genç bir kıza acıdık ve ona yardım etmek istedik. Tek amacımız buydu” savunmasını yapması dikkat çekti. 7 şüpheli, ifadeleri sonrasında adliyeye sevk edildi. Şüpheliler tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Temizlikçi kız kabusu yaşadı! Üzerine şirket kurup 150 bin lira kredi çektirdiler... Akılalmaz ifade: Genç kıza acıdık

Edinilen bilgiye göre, 24 yaşındaki Yaren T. bir emlakçının yanında işe girdiğini daha sonra kendisine 150 bin lira kredi çektirip onu da silahla tehdit ederek elinden aldıklarını öne sürerek şikayetçi oldu. Bu şikayet üzerine harekete geçen Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Mali Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

“SENİN ADINA KREDİ ÇEKELİM, PARAYI DA PAYLAŞIRIZ”

İddiaya göre, polisin çalışması sonucunda Yaren T. internet üzerinden yaptığı başvuru sonucu ofis temizliği için Cem A. (30) ile bağlantı kurdu. Ancak Cem A. “Benim şu an elemana ihtiyacım yok ama istersen seni emlakçı arkadaşıma yönlendirebilirim” dedi. Genç kız, Mehmet Emin E. (38) ile görüştü ve ertesi gün işbaşı yaptı. Bir süre sonra Mehmet Emin E. Yaren T.’ye, “Senin adına kredi çekelim, parayı da paylaşırız” teklifinde bulundu.

“BANA KREDİ ÇIKMAZ Kİ”

Yaren T., “Bana kredi çıkmaz ki” yanıtına rağmen Mehmet Emin E. “Sen o işi bize bırak, krediyi biz hallederiz” dedi. Mehmet Emin E. Adana’nın Karaisalı ilçesinde Mal Müdürlüğü’nde görev yapan H.A.’nın da yardımıyla Yaren T. adına internet üzerinden alışveriş imkanı sağlayan bir şirket kurup, sahte kira kontratı ve yoklama fişleri hazırlatıp, çıkarttığı vergi levhası üzerinden de Yaren T. adına özel bir bankadan 150 bin liralık kredi almasını sağladı.

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PARAYI ÇEKİP, KENDİ ARALARINDA PAYLAŞTILAR

Para, muhasebecilik yapan Ahmet Ufuk Ş.’nin (45) de yardımıyla Yaren T.’nin hesabına yattı ve bu aşamada devreye; Mehmet Emin E.’nin arkadaşı Mutlu Ş. (40) girdi. Mutlu Ş. genç kızı silahla tehdit edip, hesabına yatan paranın da eşi Nurten Ş.’nin hesabına yatırılmasını sağladı. Sonra da parayı çekip, kendi aralarında paylaştılar.

Mali Büro Amirliği ekipleri, söz konusu şebekeyi 3 ay boyunca adım adım takip etti. Gerekli delilleri toplayan polis, operasyon için düğmeye bastı. Daha önce belirlenen adreslere eş zamanlı şok baskınlar düzenlendi.

SERBEST BIRAKILDILAR

Operasyonda; Mehmet Emin E., Cem A., Mutlu Ş., Nurten Ş. ve onlarla ortak hareket eden Fatma K., Ahmet Ufuk Ş. ve Ruziye B. gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularından haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen zanlılardan Mehmet Emin E.’nin; “Biz, genç bir kıza acıdık ve ona yardım etmek istedik. Tek amacımız buydu” savunmasını yapması dikkat çekti. 7 şüpheli, ifadeleri sonrasında adliyeye sevk edildi. Şüpheliler tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

(İHA)

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