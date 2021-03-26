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Temizlikçi olarak çalışıyordu! Elise Jean orayı keşfedince...

26.03.2021 10:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere'nin Harlow şehrinde yaşayan araba temizleyicisi Elise Jean, şimdi başarılı bir OnlyFans modeli haline geldi.

Eskiden temizlikçilik yapan Elise Jean, evde OnlyFans hesabı açarak erotik fotoğraflarını ve videolarını satmaya başladı. Bu yolla para kazanıp büyük ün kazanan model yaşadıklarını sosyal medya hesabından anlattı.

TEMİZLİKÇİ OLARAK ÇALIŞIYORDU

20 yaşındaki Elisa Jean, bir tatil parkında karavan temizleyicisi olarak çalıştığını ancak işini kaybettiğini dile getirdi. Ailesinin de ekonomik olarak zor durumda olduğunu açıklayan Jean, yeni bir gelir kapısı arayışına girerek OnlyFans hesabı açtı.

FANTEZİ ODASI YAPACAK

Burada yüklediği erotik fotoğraf ve videolarla hatrı sayılır bir gelir kazanan genç kadın, yeni alacağı evinin bir odasını fantezi odası yapacağını açıkladı.
Sözlerine, 'Kendi OnlyFans odama sahip olabilirim. Benim için hiçbir şey normalin dışında değil, herkesin kendi türü ve fetişi var, yargılamıyorum. Yeterince içerik üretirsem bazı haftalarda çalışmam gerekmiyor.' diye devam etti.

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Anahtar Kelimeler:
OnlyFans
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Okuyucu Yorumları 3 yorum
artık herşey vücuda ve seksi olmaya bakıyor
filmlerdeki arabayı temizle diye anahtar attıkları bu mu?
seksi bi iç çamaşırı bide jartiyer tamam zaten başkada bişi gerekmiyor:)

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