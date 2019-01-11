Temizlikçi parmak izi bırakmamak için plastik eldiven kullanmış

Serpil KIRKESER / İSTANBUL, (DHA) ATAŞEHİR'de temizlik için gittiği Melek N.U.'nun (42), evinden para ve kıymetli eşyalarını çaldığı iddia edilen Fadime A. (41) hakkında 12 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle açılan davada, "Bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçundan 6 yıl 3 aydan 12 yıl 6 aya kadar hapsi talep edildi.

Ev sahibinin şüphelenerek taktırdığı gizli kamera görüntülerinden olayın faili olduğu ortaya çıkan Fadime A.'nın, parmak izi bırakmamak için de plastik eldiven kullandığı belirlendi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre olay şöyle oldu:

Fadime A., haftanın 3 günü temizliğe gittiği Melek N.U.'nun evinden 4 el çantası, kıyafetlerini, cep telefonu, bir adet ipad, kolye ve makyaj malzemelerini aldı. Fadime A,. 6-10 Ağustos 2018 tarihlerinde temizliğe geldiğinde ise kilitli evrak çantası içinden 13 bin euroyu aldı. Melek N.U., parayı eşinin aldığını düşünerek üzerinde durmadı. Melek N.U., aile içinde konuşulunca parayı eşinin almadığını öğrendi. 5 Eylül 2018'de Fadime A., temizliğe geldiğinde ise yine kilitli evrak çantasından 18 bin euro alındı. Melek N.U. aynı gün çantayı açıp baktıklarında paranın eksik olduğunu gördü ve parayı kızının aldığını düşünerek şikayette bulunmadı. Fadime A., 14 Eylül 2018'de temizliğe geldiğinde 22 bin Euro'yu daha aldı. Melek N.U., aynı gün çantayı kontrol ettiğinde paranın eksikliğini fark etti.