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Temizlikte 8 önemli öneri

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EĞLENCE  | Son Güncelleme

Ev temizliği biraz göz korkutucu olsa da endişelenmenize gerek yok. Temizliğe nereden başlayacağınızı bilmiyorsanız, evinize ışıltı ve parlaklık katmak için önerilerimize kulak verin. Bu noktalara dikkat ederseniz evinizin her köşesinde temizliğin ışıltısını göreceksiniz. Eldivenlerinizi giyin ve işe başlayın.

Temizlikte 8 önemli öneri

Özellikle bahar gelince bahaneniz yok demektir, evinizi şöyle dip köşe temizlemenin vakti çoktan gelmiştir. Toz, küf ya da diğer kirletici etkenlerden kurtulmak ve sağlıklı ortamda yaşamak sizin ve ailenizin hakkı. Evinizi kısa sürede nasıl temizleyebileceğinize dair bazı ipuçlarına ne dersiniz?

1.İŞE BİR LİSTE YAPARAK BAŞLAYIN

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Temizliğe başlamadan evin bütün odalarını gezip bir liste yapın. Her odada ortadaki dağınıklıkları kaldırıp temizlik için hazırlayın. Unutmayın, az eşyalı bir evi temizlemek her zaman daha kolaydır. Sadeleşmeye ne dersiniz?

2.HER SEFERİNDE AYNI NOKTADAN BAŞLAYIN

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Temizlik süresini yarıya indirmenin en önemli yollarından biri evin her seferinde aynı sırayla temizlenmesidir. Her temizlikte bir odayı tamamen temizleyerek işe başlayın, bitirince diğer odaya geçin. Böylece diğer odalar arasında dolaşmadan, vakit kaybetmeden temizliği hızlıca bitirebilirsiniz.

3.ALTIN KURAL: YUKARIDAN AŞAĞIYA, SOLDAN SAĞA

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Bu kural deneyimle sabittir. Yani temizliğe önce sehpanın tozunu alarak değil, onun tekrar tozlanmasına sebep olabilecek perdenizin ya da tavandaki avizenizin tozunu alarak başlamanızda fayda var. Aynı şekilde odanın içinde temizliği soldan sağa yapmak da zamandan kazandırır.

4.CAMLAR İÇİN CAM SİLECEĞİ KULLANMAYA NE DERSİNİZ?

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Büyük ihtimalle pencere ve cam temizliğinde kağıt havlu, gazete ya da bezden faydalanıyorsunuz ve istediğiniz parlaklığı alamıyorsunuz. O zaman biraz daha profesyonel düşünün ve cam silme aparatından yardım alın. Pırıl pırıl camlar karşınızda!

5.TEMİZLİK MALZEMELERİNİ BİR ARAYA TOPLAYIN

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İşte temizliğin en önemli kuralı; temizlik malzemelerinin elinizin altında olması. Doğru malzeme ve araçlarla işiniz daha kolay. Mutfak, banyo-tuvalet ve genel temizlik için ayrı bir köşede malzeme ekibi oluşturmak işinizi çok kolaylaştıracak.

6.MOBİLYALARIN ALTINI TEMİZLEMEYİ UNUTMAYIN

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Evinizdeki ağır mobilyaların altını en son ne zaman süpürüp silmiştiniz? Hatırlamıyorsanız şimdi tam zamanı. Temizliğe başlamadan önce odalardaki mobilyaları sürükleyerek altlarını ve arkalarını açıp temizliğe hazır hale getirmek iyi bir fikirdir.

7.HAYAT KURTARAN MİKROFİBER TOZ ALMA APARATINDAN FAYDALANIN

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Bu aparat özellikle panjurları, kitaplıktaki kitapların üstlerini, çerçeveleri ve toz biriken her köşeyi temizlemek için harikadır. Bu aparatlar toz bezlerinden daha pratik ve gerçekten çok iyi toz alıyor.

8.PAS İÇİN HARİKA BİR ÇÖZÜM: LİMON

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Balkon demirleri ya da diğer metallerdeki pas lekelerini çıkarmak için bir pas çözücüye ihtiyacınız yok. Limon da bu işi görür. Limondaki asit pas çözme özelliğine sahip. Limonu ikiye bölün ve lekeye sıkın ve bekletin. Ardından durulayın.

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