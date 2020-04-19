Temizlikte 8 önemli öneri

Özellikle bahar gelince bahaneniz yok demektir, evinizi şöyle dip köşe temizlemenin vakti çoktan gelmiştir. Toz, küf ya da diğer kirletici etkenlerden kurtulmak ve sağlıklı ortamda yaşamak sizin ve ailenizin hakkı. Evinizi kısa sürede nasıl temizleyebileceğinize dair bazı ipuçlarına ne dersiniz?

1.İŞE BİR LİSTE YAPARAK BAŞLAYIN

Temizliğe başlamadan evin bütün odalarını gezip bir liste yapın. Her odada ortadaki dağınıklıkları kaldırıp temizlik için hazırlayın. Unutmayın, az eşyalı bir evi temizlemek her zaman daha kolaydır. Sadeleşmeye ne dersiniz?

2.HER SEFERİNDE AYNI NOKTADAN BAŞLAYIN

Temizlik süresini yarıya indirmenin en önemli yollarından biri evin her seferinde aynı sırayla temizlenmesidir. Her temizlikte bir odayı tamamen temizleyerek işe başlayın, bitirince diğer odaya geçin. Böylece diğer odalar arasında dolaşmadan, vakit kaybetmeden temizliği hızlıca bitirebilirsiniz.

3.ALTIN KURAL: YUKARIDAN AŞAĞIYA, SOLDAN SAĞA

Bu kural deneyimle sabittir. Yani temizliğe önce sehpanın tozunu alarak değil, onun tekrar tozlanmasına sebep olabilecek perdenizin ya da tavandaki avizenizin tozunu alarak başlamanızda fayda var. Aynı şekilde odanın içinde temizliği soldan sağa yapmak da zamandan kazandırır.