Temizlikte bu önerilere dikkat!

Ev işlerini yaparken bilmeden yapılan ters hareketlerin kas iskelet sisteminde telafisi zor sorunlara yol açabileceğini vurgulayan Romatem Uzman Fizyoterapisti Birgül Elmas Bodur, “Basit ama etkili tüyolarla sakatlanmalardan uzak durmak mümkün. Örneğin ev işleri sırasında mutlaka dinlenme molası verin.Her 50 dakikalık çalışma sonrasında 10 dakika dinlenin” ifadelerini kullandı.

Ev temizliği çok detay gerektiren yorucu bir iş kolu olarak karşımıza çıkıyor. Yapacağımız yanlış hareket ise farkında olmadan sağlığımızı tehlikeye atıyor. Kişiler bu tehlikelere karşı bilinçli olmaları gerekiyor. Aksi takdirde ise diz, bel, boyun, omuz gibi bölgelerde ortaya çıkabilecek problemler ile karşılaşabiliriz.

ÇOK FAZLA ÖNE EĞİLMEYİN

Temizlik yaptığınız yerin yüksekliği omurga sağlığı için büyük önem taşıdığını belirten Romatem Uzman Fizyoterapisti Birgül Elmas Bodur,“Çalışılan yerin alçak olması kambur pozisyonda durmanıza sebep olurken aşırı yüksek olması da kol bölgemizde zorlanmaya neden olabilir. Kambur olmadan çalışabildiğiniz yükseklik sizin için en doğrusudur. Vücuttan 30 cm uzaklıkta sıklıkla yapılan işler, ağrılara sebep olduğu için belinizi çok fazla öne eğmemeniz gerekiyor. Tezgah ve masada çalışırken, gövdenizin çok uzakta kalmamasına dikkat edin. Lavaboda yıkama işleri yapılırken bir ayağımız biraz daha önde olmalıdır. Belirli aralıklarla değiştirilmelidir. Tutulmalara karşı ise uzun süreli ayakta ya da oturarak çalışmamaya dikkat edin” dedi.