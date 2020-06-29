Temmuz ayı için alınan kararlar nedir? Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Haziran ayı itibari ile başlayan normalleşme sürecinde vatandaşlar Milli Eğitim Bakanlığı’nın yaptığı sınavlardan dolayı sık sık sokağa çıkma kısıtlamasıyla hafta sonunu geçiriyor. Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nın bugün yapılıyor olması vatandaşları; “Temmuz ayında sokağa çıkma yasakları olacak mı? Temmuz ayı için alınan kabine toplantısı kararları neler? Kurban Bayramı’nda sokağa çıkma yasağı olacak mı?” gibi sorularla merak sardı. Peki bugün alınan kabine toplantısı kararları nedir?

Koronavirüs sürecinden dolayı sadece bir defa yüz yüze gelen vekiller bugün Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı için bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nın son dakika açıklamaları ve alınan kararlar vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. Kurban Bayramı’nda memleketine gitmek isteyen vatandaşlar, hem Kurban Bayramı kaç gün tatil olacak hem de Kurban Bayramı sokağa çıkma yasağı olacak mı sorularının cevabını beklemeye başladı.

Koronavirüs gölgesinde buruk geçen Ramazan Bayramı sonrası, Kurban Bayramının nasıl geçeceği merak konusu oldu. Her bayram yapılan; aile ziyaretleri, tatilde memlekete gidip sevdikleriyle vakit geçirmek, misafir kabul etmek gibi alışkanlıklar şu yana dursun hatta karşı komşumuzla bile bayramlaşmak hayal oldu. Ramazan Bayramı’nı evde geçiren vatandaşlar bu yıl Kurban Bayramı da evde geçecek mi sorusunun cevabını kara kara düşünmeye başladı.