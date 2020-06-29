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Temmuz ayı için alınan kararlar nedir? Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı?

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2020 16:25 | Son Güncelleme

Haziran ayı itibari ile başlayan normalleşme sürecinde vatandaşlar Milli Eğitim Bakanlığı’nın yaptığı sınavlardan dolayı sık sık sokağa çıkma kısıtlamasıyla hafta sonunu geçiriyor. Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nın bugün yapılıyor olması vatandaşları; “Temmuz ayında sokağa çıkma yasakları olacak mı? Temmuz ayı için alınan kabine toplantısı kararları neler? Kurban Bayramı’nda sokağa çıkma yasağı olacak mı?” gibi sorularla merak sardı. Peki bugün alınan kabine toplantısı kararları nedir?

Temmuz ayı için alınan kararlar nedir? Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Haziran ayı itibari ile başlayan normalleşme sürecinde vatandaşlar Milli Eğitim Bakanlığı’nın yaptığı sınavlardan dolayı sık sık sokağa çıkma kısıtlamasıyla hafta sonunu geçiriyor. Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nın bugün yapılıyor olması vatandaşları; “Temmuz ayında sokağa çıkma yasakları olacak mı? Temmuz ayı için alınan kabine toplantısı kararları neler? Kurban Bayramı’nda sokağa çıkma yasağı olacak mı?” gibi sorularla merak sardı. Peki bugün alınan kabine toplantısı kararları nedir?

Temmuz ayı için alınan kararlar nedir?

Koronavirüs sürecinden dolayı sadece bir defa yüz yüze gelen vekiller bugün Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı için bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nın son dakika açıklamaları ve alınan kararlar vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. Kurban Bayramı’nda memleketine gitmek isteyen vatandaşlar, hem Kurban Bayramı kaç gün tatil olacak hem de Kurban Bayramı sokağa çıkma yasağı olacak mı sorularının cevabını beklemeye başladı.

Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Koronavirüs gölgesinde buruk geçen Ramazan Bayramı sonrası, Kurban Bayramının nasıl geçeceği merak konusu oldu. Her bayram yapılan; aile ziyaretleri, tatilde memlekete gidip sevdikleriyle vakit geçirmek, misafir kabul etmek gibi alışkanlıklar şu yana dursun hatta karşı komşumuzla bile bayramlaşmak hayal oldu. Ramazan Bayramı’nı evde geçiren vatandaşlar bu yıl Kurban Bayramı da evde geçecek mi sorusunun cevabını kara kara düşünmeye başladı.

2020 Kurban Bayramı da yasakla mı geçecek?

Kurban keserek ibadetlerini yerine getirmek isteyenlerin en çok merak ettikleri de Kurban Bayramı’nda sokağa çıkmak yasak mı, kurban kesebilecek miyiz soruları oldu.
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’n da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yapacağı açıklamaları heyecanla bekleyen vatandaşlar, Temmuz ayında biraz olsun nefes alarak, diledikleri gibi bir tatil ve Kurban Bayramı geçirmek istiyor.

Fahrettin Koca’nın yapacağı açıklamalar doğrultusunda Temmuz ayı için karar alınacak. Vaka sayısının artması ve hastalığın hızla yayılması Temmuz ayı sokağa çıkma yasaklarını merak eden vatandaşların sorularına ip ucu verecek.

Temmuz ayı turizm sektörü için alınan kararlar nedir?

2020 Temmuz ayı turizm sektörü için alınan kararlar ne olacak?
Almanya’nın hala Türkiye’ye seyahatlere onay vermemesi turizm sektörünü olumsuz etkilemeye devam ediyor. Koronavirüs öncesi turizm sezonu Mayıs ayı itibariyle başlıyor ve Eylül’ün sonlarına kadar devam ediyordu. Milyonlarca insana ekmek kapısı olan turizm sektörü çalışanları, Bakan Koca’nın bugün yapacağı açıklamayı merakla bekliyor. Temmuz ayı turizm sektörü için alınan kararlar nedir sorusunun cevabını bekleyen turizm çalışanlarına Koca’nın açıklamalarını son dakika Temmuz kararları olarak Mynet Haber’den paylaşıyor olacağız...

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