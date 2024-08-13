Temmuz ayı yakıp geçti! Daha sıcağı kayıtlarda yok: Yüzyılın ortalamasını bile aştı

2024 Temmuz'unda ölçülen ortalama küresel yüzey sıcaklığı, 20. yüzyıl ortalamasını da aştı. Geride bıraktığımız temmuz ayında ortalamanın 1,21 derece üstünde sıcaklık ölçüldü.

175 YILLIK VERİLERDE DAHA SICAĞI YOK

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresinin (NOAA) 175 yıllık küresel verilerine göre tarihin "en sıcak temmuzu", aynı zamanda üst üste en yüksek sıcaklıkların yaşandığı 14. ay oldu.

Açıklamada ayrıca, Afrika, Avrupa ve Asya kıtaları kayıtlara geçen "en sıcak temmuz ayını" yaşarken Kuzey Amerika'nın da "en sıcak ikinci temmuzu" gördüğü belirtildi.

Öte yandan, aynı ayda ölçülen deniz yüzeyi sıcaklıkları ise "en sıcak ikinci temmuz" olarak kaydedildi.

EN SICAK 5 YILDAN BİRİ

Ulusal Çevresel Bilgi Merkezinin (NCEI) küresel yıllık sıcaklık sıralaması tahminlerine göre 2024'ün kayıtlara geçen "en sıcak yıl" olma ihtimali yüzde 77 olarak belirlendi, en sıcak 5 yıl arasında yer alma olasılığı ise kesin görülüyor. (AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır