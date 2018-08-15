TEMMUZ AYINDA DIŞ HAT YOLCU SAYISI ARTTI

Haber: İbrahim YILDIZ/İSTANBUL DHA

Devlet Hava Meydanları İşletmesi(DHMİ) Genel Müdürü Funda Ocak, Temmuz ayında hac uçuşları ve yabancı turistlerin etkisiyle havalimanlarında dış hat yolcu sayısında yüzde 30 artış meydana geldiğini açıkladı.

Konuyla ilgili olarak resmi twitter adresinden bir açıklama yapan DHMİ Genel Müdürü Funda Ocak “Havalimanlarımızın Temmuz ayı istatistikleri gösteriyor ki; Türkiye geneli dış hatlar yolcu trafiğindeki artış turizm ağırlıklı havalimanlarının yanı sıra pek çok havalimanımızda istikrarlı şekilde devam ediyor.Temmuz ayında Hac uçuşlarının da dönemsel etkisiyle, yüzde 30'un üzerinde artış yaşandı. Temmuz ayında Şanlıurfa GAP Havalimanı'nın dış hatlar yolcu trafiğinde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 899 artış gerçekleşti. Bu havalimanımızdan tüm dış hat uçuşları Suudi Arabistan'a (Medine) yapıldı. Dış hat yolcu sayısında yüzde 555 artış görülen Bursa Yenişehir, yüzde 291 artış görülen Van Ferit Melen, yüzde 121 artış görülen Amasya Merzifon Havalimanlarından dış hat seferleri Suudi Arabistan (Medine)'a yapıldı. Dış hat yolcu sayısında yüzde 64 artış gerçekleşen Balıkesir Koca Seyit Havalimanı'ndan

Almanya (Düsseldorf) ve Suudi Arabistan (Medine)'a seferler yapıldı" dedi.

Muğla Milas Havalimanı'nda dış hat yolcu sayısında yüzde 59 artış yaşandığını da sözlerine ekleyen Ocak, “Muğla, Milas Bodrum Havalimanı'ndan Belçika, Almanya, Birleşik Krallık, Hollanda, Danimarka, Polonya, İsveç, Litvanya, Bulgaristan, KKTC, İspanya, Fransa, Yunanistan, İtalya, Çekya, İsrail, Avusturya, Romanya, İsviçre, Moldova, Sırbistan Karadağ, Slovakya, Ürdün, Kuveyt, Lübnan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Kazakistan, Azerbaycan, Ukrayna, Rusya, Özbekistan ve Hindistan'a sefer düzenlendi" diye ifade etti.

Diğer havalimanlarında yaşanan yolcu artışı ile ilgili de bilgi veren Genel Müdür Funda Ocak, “Dış hat yolcu sayısında yüzde 55 artış görülen Malatya Havalimanı'ndan Almanya (Düsseldorf)'ya seferler gerçekleşti. Dış hat yolcu sayısında yüzde 52 artış gerçekleşen Elazığ Havalimanı'ndan, Almanya (Frankfurt/Düsseldorf/Hanover) ve Suudi Arabistan (Medine), Irak (Erbil)'a sefer düzenlendi. Dış hat yolcu sayısında yüzde 43 artış görülen Samsun Çarşamba Havalimanı'ndan, Almanya, Avusturya, Suudi Arabistan ve Kuveyt'e sefer yapıldı. Dış hat yolcu sayısında yüzde 40 artış gerçekleşen Trabzon Havalimanı'ndan Almanya, Slovenya, Avusturya, Bahreyn, Suudi Arabistan, Ürdün, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri'ne seferler düzenlendi" dedi.

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-Havalimanı yolcu yoğunluğu

