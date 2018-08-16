Geçtiğimiz nesilde yaşanan Xbox 360 ve PS3 rekabetinin, bu nesilde de devam edeceği düşünülüyordu. Fakat PlayStation 4, çıktığı ilk günden bu yana rakibi Xbox One ile olan farkı açmaya devam etti. Sonuç olarak PS4, bu neslin en başarılı konsolu oldu. Sony’nin göz bebeği konsol satışlarında olduğu gibi dijital servisler ve oyun satışlarında da rakiplerine oranla hayli üst düzey bir performans sergiliyor.
Genele bakıldığında PS4 kullanıcıların oyunları kutulu satın almak yerine, dijital olarak satın almayı tercih ettiklerini görüyoruz. Keza bu durum yapılan araştırmalara da yansımış durumda.
Sony, her ay olduğu gibi Temmuz ayında en çok satan PS4 oyunları için bir liste yayınladı. Yayınlanan en çok satan PS4 oyunları listesi, sadece dijital kopyalara yani PS Store satışlarına dayanıyor.
Dip not olarak belirtelim. Bu liste Avrupa satışları baz alınarak hazırlanmıştır. Dolayısıyla FIFA 18’in, FIFA 19 çıkış arifesinde hala zirvede olması pek de sürpriz sayılmaz.
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