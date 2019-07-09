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Temmuz ayında kar yağdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2019 08:55 | Son Güncelleme

Türkiye’nin ve dünyanın birçok bölgesi sıcakla kavrulurken Erzincan’da 3 bin 549 metre yükseklikteki Keşiş Dağlarının zirve noktasına Temmuz ayında kar yağdı.Erzincan’da Temmuz ayının sekizinde kar sürprizi yaşandı.

Türkiye’nin ve dünyanın birçok bölgesi sıcakla kavrulurken Erzincan’da 3 bin 549 metre yükseklikteki Keşiş Dağlarının zirve noktasına Temmuz ayında kar yağdı.
Erzincan’da Temmuz ayının sekizinde kar sürprizi yaşandı. İlin en yüksek noktası olan 3 bin 549 metre yükseklikteki Keşiş Dağlarının zirve noktası yağan yeni karla beyaza büründü. Kentte aralıklı görülen yağmur Keşiş Dağlarında kar yağışına dönüştü. Erzincan’ın Üzümlü ilçesine bağlı Bayırbağ Köyünden beyaza bürünen Keşiş Dağlarının zirvesi net olarak görüldü.
Erzincan - Erzurum kara yolunda seyir halindeki araç sürücüleri de araçlarını yolun kenarına park ederek Temmuz ayında beyaza bürünen zirveyi cep telefonlarıyla kaydetti.
Temmuz ayında yağan kara çok şaşırdığını ifade eden Bayırbağ Köyünden Mehmet Gürler, “Hayatımda ilk kez Temmuz ayında dağlara kar yağdığını gördüm. Çok şaşırdım. Sabah yağmur yağıyordu, yüksek noktalara kar yağmış” dedi.

Temmuz ayında kar yağdı

Kentte aralıklı görülen yağmur Keşiş Dağlarında kar yağışına dönüştü. Erzincan’ın Üzümlü ilçesine bağlı Bayırbağ Köyünden beyaza bürünen Keşiş Dağlarının zirvesi net olarak görüldü.
Erzincan - Erzurum kara yolunda seyir halindeki araç sürücüleri de araçlarını yolun kenarına park ederek Temmuz ayında beyaza bürünen zirveyi cep telefonlarıyla kaydetti.
Temmuz ayında yağan kara çok şaşırdığını ifade eden Bayırbağ Köyünden Mehmet Gürler, “Hayatımda ilk kez Temmuz ayında dağlara kar yağdığını gördüm. Çok şaşırdım. Sabah yağmur yağıyordu, yüksek noktalara kar yağmış” dedi. (İHA)
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