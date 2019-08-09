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Temmuz ayının siyaset gündeminde neler vardı?

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2019 13:09 | Son Güncelleme

Medya Takip Merkezi (MTM) tarafından hazırlanan raporda, Temmuz ayının siyaset gündeminde en çok, 15 Temmuz kutlamaları ve S-400 sevkiyatları konuşuldu.Medya Takip Merkezi (MTM) tarafından hazırlanan raporda, Temmuz ayının siyaset gündeminin başlıkları belirlendi.

Temmuz ayının siyaset gündeminde neler vardı?

Medya Takip Merkezi (MTM) tarafından hazırlanan raporda, Temmuz ayının siyaset gündeminde en çok, 15 Temmuz kutlamaları ve S-400 sevkiyatları konuşuldu.

Medya Takip Merkezi (MTM) tarafından hazırlanan raporda, Temmuz ayının siyaset gündeminin başlıkları belirlendi. Geride bıraktığımız ay içerisinde 159 bin 159 habere konu olan 15 Temmuz kutlamaları, medyanın en çok yer verdiği başlık olurken, sevkiyatı hız kesmeden devam etmekte olan S-400 füze sistemi haberleri ise Haziran ayında olduğu gibi gündemde kalan konuların başında geldi. Yeni parti iddiaları ile sık sık gündeme gelen Ali Babacan ve Türkiye Cumhuriyeti’nin 11’inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de siyaset gündeminin çok konuşulan isimlerinden oldu.

Atatürk Havalimanı’nda 15 Temmuz buluşması
2016 yılında yaşanan darbe girişimin 3’üncü yılında, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Atatürk Havalimanı’nda etkinlik gerçekleştirildi. Düzenlenen gecede konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Her anımızda özellikle de 15 Temmuz’da şehitlerimizi, gazilerimizi, meydanları dolduran kahramanlarımızı hep kalbimizde yaşatacağız. 15 Temmuz gecesi Türkiye’yi karanlığa gömmek istediler ama başaramadılar. Allah’ın izniyle bu ülkeyi kimse işgal edemez, bu milleti kimse köle yapamaz" dedi.
Cumhurbaşkanı ayrıca 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin ana giriş kapısının karşısında bulunan 15 Temmuz Şehitler Anıtı’nı da ziyaret etti.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Saraçhane’de düzenlenen etkinliğe katıldı. Geçmişte yaşananlardan ders alınmadığını belirten İmamoğlu, "Herkes bilsin ki 15 Temmuz’un kahramanlarına, aziz şehitlerimiz ve gazilerimize, sevgi, saygı ve şükran duygularımız hiç ama hiçbir zaman eksilmeyecek" ifadelerini kullandı.
Sadece İstanbul’da değil, yurdun dört bir yanında şehitleri anma etkinlikleri düzenlendi. Ankara Büyükşehir Belediyesince FETÖ’nün 2016’da gerçekleştirdiği darbe girişiminde şehit düşen 251 kişi için Hacı Bayram Veli Camisi’nde mevlit okutuldu. İzmir’in Kemalpaşa ve Ödemiş ilçelerinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli anma etkinlikleri düzenlendi. Mardin’de merkez Artuklu ilçesi Mustafa Yaman Caddesi’ndeki programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu, şehitler için dua edildi.
Medya Takip Merkezi’nin araştırmasına göre 15 Temmuz, 159 bin 159 habere konu olarak siyaset gündeminin en çok konuşulan konusu oldu.

S-400 sevkiyatı devam ediyor
Milli Savunma Bakanlığı’nın, uzun süredir gündemi meşgul eden S-400 hava savunma füzeleri ile ilgili yaptığı açıklamada; "S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin birinci grup malzemelerinin Mürted Hava Meydanı / Ankara’ya intikali, 12 Temmuz 2019 tarihinden itibaren başladığı belirtildi. Sistem bütünüyle hazır olduktan sonra ilgili makamların belirleyeceği şekilde kullanımına başlanacağı ifade edildi.
Türkiye ile başta ABD olmak üzere NATO ülkeleri arasında sorun oluşturan Rus yapımı S-400 hava savunma sisteminin ilk parti sevkiyatının başlaması, Amerikan basınında geniş yer buldu. New York Times gazetesi bunun ABD’nin yaptırımlarını tetikleyebilecek ve Ankara’nın NATO ittifakını sınayacak bir süreç olduğu yorumunu yaptı.
Rusya Federal Askeri ve Teknik İşbirliği Servisi (FSVTS) Başkanı Dmitriy Şugayev, Türkiye S-400 sevkiyatının ikinci aşamasının gelecek aylarda gerçekleşeceğini söyledi. Sovyetler Birliği döneminde S-300 füzelerinin üretilmesinden sonra geliştirilmeye başlayan S-400 sistemi, 2007’den bu yana Rusya’nın silah envanterinde yer alıyor. Önemli siyasi, ekonomik ve askeri hedefleri ’yüksek etkili koruma’ için tasarlanan bir sistem olarak tanımlanan S-400’ler, 85 bin 487 habere konu olarak listede ikinci sırada yer aldı.

Yeni kurulacak partilerde öne çıkan isimler
Yapılan ikinci seçim sonrasında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nın belli olmasının ardından siyasetin yeni gündem maddelerinin başında yeni parti iddiaları gelmeye başladı. Eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’ın genel başkanlığını üstleneceği iddia edilen yeni parti çalışmalarıyla ilgili eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Beşir Atalay gibi siyasilerin isimleri ön plana çıkıyor. Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun da yeni bir parti kuracağı, gündemde olan konular arasındaydı.
Eski Ak Parti İstanbul Milletvekili Emin Şirin katıldığı bir televizyon programında Abdullah Gül ile Ali Babacan’ın önderliğinde kurulacağı öne sürülen yeni partide, Fehmi Koru ile Beşir Atalay’ın da kurmay ekipte yer alacağını söyledi. Ali Babacan’ın yeni parti kuracağı iddiaları hakkında değerlendirmelerde bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Türkiye açısından iyi olacağına inanıyorum. Çeşitlilik güzel bir şeydir" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise yeni parti kurma hazırlığında olan Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan ve Abdullah Gül’e gönderme yaparak, "Bugün AK Parti’nin kapısı, giren herkese açıktır. İhtirasları, hırsları yüzünden yollarını kaybedenleri bir kenara bırakacak olursak, adeta AK Parti’de gözlerini açan ve hayatının en anlamlı yıllarını burada geçiren bir nesle sahibiz" diye konuştu.
MTM’nin aynı raporuna göre, yeni parti iddialarıyla gündeme gelen Ali Babacan 22 bin 644 habere konu olurken, Abdullah Gül ise 11 bin 392 haber ile siyaset gündemindeki yerini aldı.

Temmuz ayının siyaset gündeminde neler vardı?

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