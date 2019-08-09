Temmuz ayının siyaset gündeminde neler vardı?

Medya Takip Merkezi (MTM) tarafından hazırlanan raporda, Temmuz ayının siyaset gündeminde en çok, 15 Temmuz kutlamaları ve S-400 sevkiyatları konuşuldu.

Medya Takip Merkezi (MTM) tarafından hazırlanan raporda, Temmuz ayının siyaset gündeminin başlıkları belirlendi. Geride bıraktığımız ay içerisinde 159 bin 159 habere konu olan 15 Temmuz kutlamaları, medyanın en çok yer verdiği başlık olurken, sevkiyatı hız kesmeden devam etmekte olan S-400 füze sistemi haberleri ise Haziran ayında olduğu gibi gündemde kalan konuların başında geldi. Yeni parti iddiaları ile sık sık gündeme gelen Ali Babacan ve Türkiye Cumhuriyeti’nin 11’inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de siyaset gündeminin çok konuşulan isimlerinden oldu.

Atatürk Havalimanı’nda 15 Temmuz buluşması

2016 yılında yaşanan darbe girişimin 3’üncü yılında, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Atatürk Havalimanı’nda etkinlik gerçekleştirildi. Düzenlenen gecede konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Her anımızda özellikle de 15 Temmuz’da şehitlerimizi, gazilerimizi, meydanları dolduran kahramanlarımızı hep kalbimizde yaşatacağız. 15 Temmuz gecesi Türkiye’yi karanlığa gömmek istediler ama başaramadılar. Allah’ın izniyle bu ülkeyi kimse işgal edemez, bu milleti kimse köle yapamaz" dedi.

Cumhurbaşkanı ayrıca 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin ana giriş kapısının karşısında bulunan 15 Temmuz Şehitler Anıtı’nı da ziyaret etti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Saraçhane’de düzenlenen etkinliğe katıldı. Geçmişte yaşananlardan ders alınmadığını belirten İmamoğlu, "Herkes bilsin ki 15 Temmuz’un kahramanlarına, aziz şehitlerimiz ve gazilerimize, sevgi, saygı ve şükran duygularımız hiç ama hiçbir zaman eksilmeyecek" ifadelerini kullandı.

Sadece İstanbul’da değil, yurdun dört bir yanında şehitleri anma etkinlikleri düzenlendi. Ankara Büyükşehir Belediyesince FETÖ’nün 2016’da gerçekleştirdiği darbe girişiminde şehit düşen 251 kişi için Hacı Bayram Veli Camisi’nde mevlit okutuldu. İzmir’in Kemalpaşa ve Ödemiş ilçelerinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli anma etkinlikleri düzenlendi. Mardin’de merkez Artuklu ilçesi Mustafa Yaman Caddesi’ndeki programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu, şehitler için dua edildi.

Medya Takip Merkezi’nin araştırmasına göre 15 Temmuz, 159 bin 159 habere konu olarak siyaset gündeminin en çok konuşulan konusu oldu.