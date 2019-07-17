Temmuz ortasında dört mevsimi yaşadılar

Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)- MERSİN'de Büyükşehir Belediyesi'nce düzenlenen 'Çocuklar Toprak ve Su ile Buluşuyor' etkinliği renkli görüntülere sahne oldu. Etkinlikte Toroslar’ın zirvesinden getirilen kar ile temmuz ortasında dört mevsimi yaşayan çocuklar gönüllerince eğlendi.

Çocukların yaz tatilinde keyifli zaman geçirmeleri için farklı projeleri hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, bu kez de çocuklara temmuz ayında dört mevsimi yaşattı. Tarsus Gençlik Kampı’nda gerçekleştirilen 'Çocuklar Toprak ve Su ile Buluşuyor' etkinliğinde Toroslar’ın zirvesinden getirilen kar ile çocuklar gönüllerince eğlendi. Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in eşi Meral Seçer’in de katıldığı etkinlikte kısa süreli yağan yağmur eşliğinde karda oynayan çocuklar, kurdukları yeni arkadaşlıklarla ekip ruhu içerisinde kar topu oyunuyla saatlerce eğlendi. Çocuklar, tırmanma parkuru, kaydırak, tüneller ve kaygan zemine de büyük ilgi gösterdi.

Çocuklarla birlikte kar topu oynayan Meral Seçer, her hafta farklı bir konsept oluşturmaya çalıştıklarını söyledi. Kadın ve Çocuk Çalışma Grubu Sorumlusu Şerife Hasoğlu Dokucu, çocukların etkinlikten keyif aldıklarını ifade ederek, "Bizim çocuklukta tattığımız duyguları onlara şimdi tattırıyoruz. Amacımız ve olması gereken de buydu" diye konuştu.

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