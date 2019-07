Temmuz ortasında dört mevsimi yaşadılar

Mersin Büyükşehir Belediyesi, çocuklara Temmuz ayında dört mevsimi yaşattı. Tarsus Gençlik Kampı’nda gerçekleştirilen ’Çocuklar Toprak ve Su ile Buluşuyor’ etkinliğine bu kez Toroslar’ın zirvesinden kar getirildi. Karda gönüllerince oynayan çocuklar, ardından yağan yağmur ve çıkan güneşle dört mevsimin tadını çıkardı.

Bir önceki hafta kurulan yapay kanalda yine kano keyfi yapan çocuklar, bu kez de alana Toroslar’dan taşınan karla farklı bir heyecan yaşadı. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in eşi Meral Seçer’in de katıldığı etkinlikte hafif ve kısa süreli yağmur eşliğinde çocuklar kardan adam yapıp kartopu oynadı. Çocuklar, tırmanma parkuru, kaydırak, tüneller ve kaygan zemine de büyük ilgi gösterdi. Etkinlikte Meral Seçer de çocuklarla kartopu oynadı. Her hafta farklı bir konsept oluşturmaya çalıştıklarını ifade eden Seçer, “Çocuklarımız toprak ve su ile buluşuyor. Bugün de Temmuz ayında çocuklarımızın karla buluşmasını sağlayarak onların hayal güçlerini arttırmak istedik. Yağmurun yağmasıyla kış mevsimi gibi oldu. Yağmura rağmen kimse bir yere saklanmak istemedi. İlk önce şaşırdılar. Çünkü hava çok sıcaktı, karla karşılaştılar. Arkasından yağmur yağınca harika oldu. Çok mutlu oldular. Bu etkinliklerin oluşmasında Tarsus’ta gönüllü gruplar bize yardımcı oluyor. Bu etkinliklerimizi tamamen kendi ve belediyenin imkanlarıyla yapıyoruz" dedi.

Kadın ve Çocuk Çalışma Grubu Sorumlusu Şerife Hasoğlu Dokucu ise çocukların etkinlikten çok keyif aldığını vurgulayarak, "Çok hareketli, çok mutlular, toprağa bir an önce koşmak istiyorlar. Yağan yağmur bile etkinliği etkilemedi. Tam anlamıyla Survivor oldu. Biz bile yıllardır yağmurda yürümemişiz, yağmurda oynamamışız. Bunlar muhteşem duygular. Bizim çocuklukta tattığımız duyguları onlara şimdi tattırıyoruz. Amacımız ve olması gereken de buydu" diye konuştu.

Etkinliğe katılan çocuklardan Sude Aykurt, yağmurda ıslandıklarını ama çok keyif aldıklarını belirterek, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer ve eşine teşekkür ederiz. Çok güzel bir duygu. İnsanlar pozitif, herkes birbiriyle samimi olduğu için çok güzel geçti" ifadelerini kullandı.

Her hafta düzenlenen etkinliklere katılım sağlamak isteyen ancak ulaşım imkanı olmayan aileler için Büyükşehir Belediyesi tarafından otobüs kaldırılıyor. Düzenli olarak yapılan etkinliklere katılmak isteyen aileler ve çocuklar, Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesaplarını takip ederek etkinliklerin tarihini, saatini ve otobüs hareket yerlerini öğrenebiliyor.