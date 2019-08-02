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Temmuzda 165 terörist etkisiz hale getirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 02.08.2019 12:22 | Son Güncelleme

İÇİŞLERİ Bakanı Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, temmuz ayındaki operasyonlarda, 17'si sözde üst düzey olan 165 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Temmuzda 165 terörist etkisiz hale getirildi

Arda ERDOĞAN- İrfan ÖZŞEKER/ANKARA, (DHA) - İÇİŞLERİ Bakanı Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, temmuz ayındaki operasyonlarda, 17'si sözde üst düzey olan 165 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanı Yardımcısı Çataklı, bakanlık binasında basın toplantısı düzenlendi. Çataklı, iç güvenlik operasyonları kapsamında, temmuzda kırsal alanda 3'ü büyük, 35'i orta çaplı olmak üzere toplam 11 bin 646; şehirlerde ise 1409 operasyonun yapıldığını belirtti. Operasyonlarda 2'si mavi, 2'si turuncu, 13'ü gri kategoride aranan, 17'si sözde üst düzey toplam 165 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıklayan Çataklı, "Etkisiz hale getirilen teröristlerden 146'sı PKK, 17'si DEAŞ, 2'si aşırı sol terör örgütü mensubu" dedi.
Operasyonlarda terör örgütü ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 2 bin 940 şüphelinin gözaltına alındığını, bunlardan 561'inin tutuklandığını kaydeden Çataklı, "Yapılan operasyonlar neticesinde 95 sığınak, barınak, mağara kullanılamaz hale getirilmiştir. 83'ü ağır ve uzun namlulu 128 silah, 50 adet mayın/EYP, 107 adet el bombası, 214 kilo patlayıcı madde ve 36 bin 617 adet muhtelif mühimmat ele geçirilmiştir" diye konuştu.
'1 TON EROİN ELE GEÇTİ'
Bakan Yardımcısı Çataklı, uyuşturucu ile mücadele kapsamında, 12 bin 227 operasyonda 16 bin 523 kişinin gözaltına alındığını, 1422 kişinin de tutuklandığını belirterek, "Operasyonlar neticesinde 1 ton 3 kilo eroin, 3 ton 515 kilo esrar, 2 ton 186 kilo skunk, 20,7 kilo kokain, 32,2 kilo afyon, 69 kilo metamfetamin, 82 kilo sentetik kannabinoid (bonzai), 44 bin 161 adet sentetik ecza, 1 milyon 439 bin 18 adet captagon,164 bin 691 adet ecstasy, 15 milyon 317 bin 832 kök kenevir ele geçirilmiştir" dedi.
KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE
Kaçakçılıkla mücadeleye yönelik gerçekleştirilen 1246 operasyonda, 43 kişinin tutuklandığını belirten Bakan Yardımcısı Çataklı, operasyonlarda 270 ton kaçak akaryakıt, 920 bin 247 paket kaçak sigaranın ele geçirildiğini söyledi. Bekçilik uygulamasıyla şehirlerdeki asayiş olaylarında azalma gözlendiğini kaydeden Çataklı, şöyle konuştu:
"2018- 2019 yıllarının temmuz ayları karşılaştırıldığında, mal varlığına karşı işlenen suçlarda oto hırsızlığı olaylarının 753'ten yüzde 26,8 azalışla 551'e, otodan hırsızlığının 3 bin 657'den yüzde 26,8 azalışla 2 bin 676'ya, kapkaç olaylarının 381'den yüzde 22,6 azalışla 295'e, iş yerinden hırsızlıkların 3 bin 277'den yüzde 7,7 azalışla 3 bin 24'e düştüğü görülmektedir."
Çataklı, evden hırsızlık olaylarında İstanbul'da yüzde 36, Ankara'da yüzde 32,6, İzmir'de yüzde 8,5 azalma meydana geldiğini açıkladı.
3 BİN 234 SOSYAL MEDYA HESABI İNCELENDİ
Bakan Yardımcısı Çataklı, terör suçları kapsamında 3 bin 234 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapıldığını, tespit edilen 1633 kişi hakkında da yasal işlem gerçekleştirildiğini açıkladı. Kurban Bayramı'nın yaklaştığına da dikkat çeken Çataklı, "Her bayram olduğu gibi bu bayram da İçişleri Bakanlığı olarak bayram trafik tedbirlerimizi alacağız ve yine ciddi bir farkındalık peşinde olarak yollarımızı olabildiğince güvenli hale getirmeye, vatandaşlarımızın huzur ve güven içinde bir bayram sevinci yaşamasına gayret edeceğiz" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Temmuzda 165 terörist etkisiz hale getirildi

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