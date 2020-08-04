Temmuz'da Aylık Enflasyon Arttı Yıllık Enflasyon Düştü

Türkiye’de enflasyon yani Tüketici Fiyat Endeksi, Temmuz ayı itibariyle yıllık bazda yeniden düşüş eğilimine girdi. TÜİK’in (Türkiye İstatistik Kurumu) yayınladığı verilere göre, Temmuz ayında enflasyon bir önceki aya göre yüzde 0,58 artış göstermiş olsa da son on iki aylık artış, yüzde 11,76 oldu. Haziran ayında on iki aylık enflasyon, yüzde 12,62 idi. Son üç yılın Temmuz ayı TÜFE verilerine bakıldığında (2018’de yüzde 15,85, 2019’da yüzde 16,65) 2020 yılı Temmuz ayı enflasyonu en düşük oran olarak dikkat çekiyor. Giyim ve gıda fiyatlarındaki aylık düşüş yıllık enflasyonu düşürdü Temmuz ayındaki artışın beklentilerin aksine yüzde 0,58’de kalmasının ana nedeni olarak enflasyon sepetinde yüzde 22,77 ağrılığı bulunan ‘‘giyim ve ayakkabı’’ ile yüzde 6,96 ağırlıktaki ‘‘gıda ve alkolsüz içecekler’’ ana harcama gruplarındaki düşüşler olarak görülüyor. TÜİK verileri, Temmuz ayında giyim ve ayakkabıda yüzde 3,48, gıda ve alkolsüz içeceklerde ise yüzde 1,28 fiyat düşüşü olduğunu gösteriyor.

Ana harcama gruplarındaki en yüksek artış ise yüzde 2,44 ile ulaşım, yüzde 2,38’le ev eşyası, yüzde 1,76’yla haberleşme ve yüzde 1,74’le eğitim ana harcama gruplarında. On iki aylık ortalamalara bakıldığında en yüksek artış yüzde 35,61’la alkollü içecekler ve tütünde görülürken onu yüzde 17,45’le çeşitli mal ve hizmetler, yüzde 14,01’le sağlık, yüzde 13,71’le eğitim harcamaları takip ediyor. Seyahat fiyatları arttı sebze fiyatları düştü TÜİK’in seçilmiş maddeler değişim oranı tablosunda ‘‘yurtiçi bir hafta ve daha fazla süreli turlar’’ yüzde 61,86 artışla zirvede yer alırken, onu yüzde 10,88’le yumurta, yüzde 9,40’la araba tüpü dolum ücreti ve yüzde 9,37’le genç odası takımı izliyor. Seçilmiş ürünlerde en yüksek fiyat düşüşü gösteren listesinin zirvesinde ise taze fasulye bulunuyor. Taze fasulye, Temmuz’da bir önceki aya göre yüzde 37,78 düşerken, onu yüzde 35,28’le kabak, yüzde 30,85’le patlıcan, yüzde 29,64’le salatalık takip ediyor. Yİ-ÜFE Mayıs ve Haziran’dan sonra Temmuz’da da yükseldi