Temmuzda kar üstünde antrenman

ÖZKAN BİLGİN - Van Kayaklı Koşu Takımı sporcuları, Bahçesaray ilçesiyle ulaşımın sağlandığı 2 bin 985 rakımlı Karabet Geçidi'nde, hala erimeyen karların üstünde antrenman yapma şansı buldu. Türkiye'nin birçok yerinde bunaltıcı sıcaklar etkili olurken, kışın kar kalınlığının bazı bölgelerde 10 metreyi bulduğu Karabet Geçidi, beyaz kar örtüsü, rengarenk açan çiçeklerle seyrine doyumu olmayan güzellikler sunuyor. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Kayaklı Koşu Takımı sporcuları da bu avantajı değerlendirerek temmuz ortasında kar üstünde antrenman yapmanın keyfini yaşadı. Van'dan bir saatlik yolculuğun ardından geçide ulaşan sporcular, önce kayak takımlarıyla çıktıkları zirvede, sonra da tekerlekli kayaklarıyla kara yolunda antrenman yaptı. Antrenörleriyle kar üstünde karpuz kesen, eğlenceli anlar yaşayan sporcular, sıkı bir hazırlık dönemi geçirerek kışın katılacakları yarışlarda önemli başarılar elde etmeyi hedefliyor. - "Güzelliği fırsata dönüştürdük" Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm kadrolarıyla sporcuları antrenmanlarında da yalnız bırakmayarak onlara moral verdiklerini söyledi.

Karabet Geçidi'nin eşsiz bir doğaya sahip olduğunu, bu güzelliği fırsata dönüştürmek istediklerini belirten İnanç, şunları kaydetti: "Ülkemizde insanlar kavurucu sıcaklarda terlerken, bizim sporcularımız temmuz ortasında, antrenörleri eşliğinde kar üstünde antrenman yapıyor. Bu bize Allah'ın bir lütfu. Sporcularımız kent merkezinde hazırlıklarını aralıksız sürdürüyor. Zaman zaman da ulaşımlarını sağlayarak karda antrenman yapma imkanı sağlıyoruz. Kayaklı koşu branşında sporcularımız bir çok başarıya imza atıyor. Bunun en büyük nedeni düzenli, disiplinli çalışmak ve yüksek rakımda antrenman yapmak." - "Amacımız madalyalar kazanmak" Kayak antrenörü Halis Korkmaz da birçok kayak sporcusunun yaz aylarında kayak yapmak için buzullara kadar gittiğini aktardı. Kavurucu sıcakların etkili olduğu son zamanlarda karda antrenman yapmanın keyfini yaşadıklarını belirten Korkmaz, amaçlarının kışın katılacakları yarışlarda altın madalyalar kazanarak milli takıma sporcular göndermek olduğunu vurguladı. Sporculardan Eylül Seren Yıldırım, yazın ortasında bile karda antrenman yapabildikleri için kendilerini şanslı hissettiklerini belirtti.