TEMMUZ'DA TÜRKİYE'YE 5,6 MİLYON TURİST GELDİ - 1

Haber: Enver ALAS - İSTANBUL,DHA

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Temmuz ayı yabancı ziyaretçi sayısına ilişkin verileri açıkladı. Bakanlığın verilerine göre Türkiye'yi ziyaret eden yabancı turist sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25 artışla 21,6 milyona yükseldi. Temmuzda yabancı turist sayısında yüzde 11,74'lük artış yaşanırken, Türkiye'yi ziyaret eden turist sayısı ise 5,6 milyon kişi oldu.

