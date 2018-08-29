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TEMMUZ'DA TÜRKİYE'YE 5,6 MİLYON TURİST GELDİ - 1

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2018 11:43 | Son Güncelleme

  Haber: Enver ALAS - İSTANBUL,DHA Kültür ve Turizm Bakanlığı, Temmuz ayı yabancı ziyaretçi sayısına ilişkin verileri açıkladı.

Haber: Enver ALAS - İSTANBUL,DHA
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Temmuz ayı yabancı ziyaretçi sayısına ilişkin verileri açıkladı. Bakanlığın verilerine göre Türkiye'yi ziyaret eden yabancı turist sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25 artışla 21,6 milyona yükseldi. Temmuzda yabancı turist sayısında yüzde 11,74'lük artış yaşanırken, Türkiye'yi ziyaret eden turist sayısı ise 5,6 milyon kişi oldu.

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