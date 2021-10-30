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Temperli cam nedir? Temperli cam nerelerde kullanılır?

30.10.2021 22:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Temperli camın özellikleri merak ediliyor. Normal camdan çok daha farklı bir cam çeşidi olan temperli cam, güçlendirilmiş yapısı sayesinde kırıldığında çok keskin bir yapıya sahip olmamaktadır. Peki temperli cam nedir? Temperli cam nerelerde kullanılır? İşte ayrıntılar...

Temperli cam nedir? Temperli cam nerelerde kullanılır?

Temperli camın özellikleri araştırma konusu oldu. Normal camdan çok daha farklı bir cam çeşidi olduğu bilinen temperli cam, kırıldığında zarar vermeyen bir yapıya sahiptir. Peki temperli cam nedir?

TEMPERLİ CAM NEDİR?

Tamperli cam, normal camlardan fazla olarak daha dayanıklı, sert ve farklı bir camdır. Tamperli cam, yüksek darbe aldığı durumlarda dahi çok küçük parçalar şeklinde ve keskin olmayan bir şekilde kırılmaktadır. Bu da ciddi yaralanmaların ve sağlık sorunlarının oluşumunu engellemektedir. Bu camlar, pek çok alanda kullanılmaktadır.

Isıya dayanıklılığı ile bilinen bu camlar, normal cama göre 5 kat daha fazla ısıya dayanmaktadır. Bu özelliği nedeni ile bu camlara güvenlik camı ismi de verilir. Bu camlar, günümüzde pek çok alanda kullanılarak yaralanmaları önemli ölçüde en aza indirgemektedir. Bu camlar, bir kaza anında araç darbe aldığında genellikle hemen kırılmamaktadır. Darbenin etkisi ile sadece çatlama gerçekleşmektedir. Ancak kaza anında cam, büyük bit darbe aldığı zaman kırılsa bile cam çok küçük parçalara ayrılmakta ve bu da aracın içindeki kişinin zarar görmesini önlemektedir.

Özellikle de arabaların camlarında kaza anlarında sürücülerin zarar görmesini önlemek için temperli cam kullanılmaktadır. Güvenliği sağlamak için araçlarda temperli cam kullanımı oldukça önemlidir. Aynı zamanda, kaza yaşanan yere dökülen cam kırıkları keskin olmayan küçük parçalar şeklinde çevreye yayılacağı için oradan geçen diğer araçların tekerleklerinin patlamasını önler.

Temperli cam, ısı dayanıklılığı yönünden normal camlardan 5 kat daha dayanıklı olduğu için fırın camlarında da sıkça kullanılmaktadır. Fırın yüksek ısılara çıktığı zaman bile hiçbir şekilde zarar görmeyen bu cam, kullanıldığı alanlarda insanlara büyük kolaylık sağlamaktadır. Bunun yanı sıra temperli camın kullanıldığı diğer başlıca alanlar şunlardır;

Otobüslerin yan camlarında
Fırın camlarında
Duşakabin ve küvet camları
Cam gökdelenlerin dış yüzeylerinde
Ağırlık kaldırması gereken veya ısı görebilecek olan masa ve sehpa camları
Güzel görünüm amacı ile yapılan cam korkuluklarda,
Yanmaz tabak ve tepsilerde sıkça kullanılmaktadır.

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