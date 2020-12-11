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Temsilci atamayan sosyal medya şirketlerine 30'ar milyon lira ceza!

11.12.2020 10:00 | Son Güncelleme:
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Temsilci atamayan sosyal medya şirketlerine 30'ar milyon lira ceza!

Türkiye'den günlük erişimi 1 milyondan fazla olmasına ve yasal zorunluluğa rağmen ülkeye temsilci atamayan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılarına, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından 30'ar milyon lira daha ceza kesildi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, 1 Ekim'de yürürlüğe giren ve "Sosyal Medya Yasası" olarak da ifade edilen 7253 sayılı "İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" kapsamında yurt dışı kaynaklı sosyal medya şirketlerinin 2 Kasım'a kadar ülkeye temsilci atamaları gerekiyordu. Türkiye'den günlük erişimi 1 milyondan fazla olan ve yasanın gereğini yerine getirmeyenlere 10'ar milyon lira ceza verilmişti.

Bu süreçte, dünyanın önde gelen sosyal ağ sağlayıcılarından VK, Türkiye temsilcisinin bilgilerini BTK'ye bildirerek, internet sitesinde yayımladı.

BTK, yasal sürenin sona ermesinin ardından temsilci bildiriminde bulunmayan Facebook, Instagram, Twitter, Periscope, YouTube, TikTok, Pinterest, LinkedIn ve Dailymotion şirketlerine 10'ar milyon lira ceza verdi. Bu şirketlere yasa gereği, kararın tebliğinden itibaren başlamak üzere 30 gün daha süre tanındı.

Bu süre, tebliğ tarihine göre bu hafta doldu. Yasanın gereğini yerine getirmeyen ilgili sosyal medya şirketlerine bu defa 30'ar milyon lira idari para cezası kesildi.

İkinci kez verilen idari para cezasının tebliğinden itibaren 30 gün içinde de bu yükümlülük uygulanmazsa Türkiye'de mukim vergi mükellefi gerçek ve tüzel kişilerin ilgili sosyal medya şirketine reklam vermesi yasaklanacak ve bu kapsamda para transferi de yapılamayacak. Verilen reklam yasağı kararı, Resmi Gazete'de yayımlanacak.

TİKTOK'UN FARKLI ÜLKELERDE 126 ŞEHİRDE OFİSİ BULUNUYOR

Dünyanın çeşitli ülkelerinde temsilcisi bulunan ve ofisler açan sosyal ağ sağlayıcıların Türkiye'de gerekli adımı atmamaları da tepki çekti.

Ülkede milyonlarca kullanıcısı bulunan sosyal ağ sağlayıcılardan TikTok'un internet sitesindeki verilere göre, uygulamanın ait olduğu ByteDance şirketinin Pekin, Londra, New York, Paris, Dubai, Cakarta ve Tokyo başta olmak üzere dünyanın farklı yerlerinde 126 ofisi bulunuyor.

BANT GENİŞLİKLERİ DARALTILABİLECEK

Reklam yasağı kararının verildiği tarihten itibaren 3 ay içinde gerekli yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde BTK Başkanı, ilgili sosyal ağın internet trafiği bant genişliğinin yüzde 50 daraltılması için sulh ceza hakimliğine başvurabilecek.

Başvurunun kabulüne ilişkin hakim kararının uygulanmasından itibaren 30 gün içinde söz konusu yükümlülüğün yerine getirilmemesi durumunda BTK Başkanı, ilgili sosyal ağın internet trafiği bant genişliğinin yüzde 90'a kadar daraltılması için sulh ceza hakimliğine müracaat edebilecek.

Sosyal medya şirketleri, bu süreçlerin sonunda da olsa Türkiye'de temsilcilik açmayı kabul ederlerse kendilerine o güne kadar kesilen idari para cezalarının dörtte biri tahsil edilecek, reklam yasağı kaldırılacak ve internet trafiği bant genişliğine yapılan müdahale de sonlandırılacak.

Yasa kapsamında, sosyal medya şirketleri Türkçe yapılan başvuruları Türkçe cevaplayacak, kişilik haklarının ve özel hayatın gizliliğinin ihlalinde başvurulara sosyal ağ sağlayıcı tarafından 48 saat içinde cevap verilecek. Sosyal medya şirketleri kişi başvurularına ilişkin 6 ayda bir rapor yayınlayacak.

Mahkeme kararına rağmen 24 saat içinde hukuka aykırı içerikleri çıkarmayan sosyal ağlar, doğacak zarardan sorumlu olacak.

Ayrıca sosyal medya şirketleri, Türkiye'deki kullanıcıların verilerini Türkiye'de bulundurma yönünde gerekli tedbirleri alacak.

(AA)

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
devlet sosyal medyadan para kazananlardanda vergi almalı
inşallah bunu bahane edip tık tok uygulamasını tamamen yasaklarlar
helal olsun soyun soğana çevirin bunları 3 kuruşa 5 köfte yok öyle

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