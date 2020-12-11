Temsilci atamayan sosyal medya şirketlerine 30'ar milyon lira ceza!

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, 1 Ekim'de yürürlüğe giren ve "Sosyal Medya Yasası" olarak da ifade edilen 7253 sayılı "İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" kapsamında yurt dışı kaynaklı sosyal medya şirketlerinin 2 Kasım'a kadar ülkeye temsilci atamaları gerekiyordu. Türkiye'den günlük erişimi 1 milyondan fazla olan ve yasanın gereğini yerine getirmeyenlere 10'ar milyon lira ceza verilmişti.

Bu süreçte, dünyanın önde gelen sosyal ağ sağlayıcılarından VK, Türkiye temsilcisinin bilgilerini BTK'ye bildirerek, internet sitesinde yayımladı.

BTK, yasal sürenin sona ermesinin ardından temsilci bildiriminde bulunmayan Facebook, Instagram, Twitter, Periscope, YouTube, TikTok, Pinterest, LinkedIn ve Dailymotion şirketlerine 10'ar milyon lira ceza verdi. Bu şirketlere yasa gereği, kararın tebliğinden itibaren başlamak üzere 30 gün daha süre tanındı.

Bu süre, tebliğ tarihine göre bu hafta doldu. Yasanın gereğini yerine getirmeyen ilgili sosyal medya şirketlerine bu defa 30'ar milyon lira idari para cezası kesildi.