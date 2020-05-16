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Temsilciler Meclisi 3 Trilyon Dolarlık Yardım Paketini Onayladı

16.05.2020 17:13 | Son Güncelleme

ABD’de Corona virüsü salgını sürecinde ekonomiye destek için Demokratlar tarafından hazırlanan 3 trilyon dolarlık yeni yardım paketi tasarısı Temsilciler Meclisi’nde onaylandı. Ancak Senato'daki Cumhuriyetçiler tasarıyı desteklemiyor

Temsilciler Meclisi 3 Trilyon Dolarlık Yardım Paketini Onayladı

ABD’de Corona virüsü salgını sürecinde ekonomiye destek için Demokratlar tarafından hazırlanan 3 trilyon dolarlık yeni yardım paketi tasarısı Temsilciler Meclisi’nde onaylandı. Ancak tasarının yasalaşması için Senato’da da onaylanması gerekiyor ve Senato’da çoğunluk parti konumundaki Cumhuriyetçiler tasarının geçmesine izin vermeyeceklerini belirtiyor.

Eyaletler ve yerel hükümetlere, Amerikalı ailelere ve işletmelere yönelik ek yardımlar içeren tasarı Cuma günü Temsilciler Meclisi’nde 199’a karşı 208 oyla kabul edildi.

Kongre Mart ayında bu yana, ülke tarihinde bir rekor olan 2,2 trilyon dolarlık paket dahil toplamda 3 trilyon doları bulan dört teşvik paketi geçirmişti. Cumhuriyetçi liderler, bu paketlerin etkilerini değerlendirmeden önce yeni bir paketin yürürlüğe konmasına sıcak bakmıyor. Başkan Donald Trump da, ''baştan ölü doğmuş bir tasarı'' olarak nitelediği paketi Senato’dan geçse dahi veto edeceğini söylüyor.

‘Sağlık ve Ekonomide İyileşme Acil Çözüm El Kitapçığı’ başlığıyla sunulan 1800 sayfalık yasa tasarısının kısaltması ‘kahramanlar’ anlamına gelen ‘HEROES’ olarak kaydedildi.

Pandemide en fazla vaka ve can kaybının yaşandığı Amerika’da 36 milyondan fazla kişi işsizlik yardımı başvurusunda bulundu. HEROES yasa tasarısında bu kişilere sunulacak ek yardımın yanı sıra sağlık çalışanları ve salgınla mücadelede ön saflarda yer alan diğerlerine de ek ödenek yapılması öneriliyor. Tasarı eyalet yönetimlerine yönelik yardımları da kapsıyor.

Sağlık çalışanları ve diğer ön safta çalışanlarla ilgili olarak Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, “Birçoğu insanların hayatını kurtarmak için kendi hayatlarını riske attı ve birçoğu işlerini kaybedebilir” şeklinde konuştu.

Temsilciler Meclisi Cumhuriyetçi azınlık grubunun iki numaralı ismi Steve Scalise ise Demokratlar’ın sunduğu yardım paketini “sosyalist bir eşantiyon” olarak tanımlayarak eleştirdi.

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