Temsilciler Meclisi 6 Ocak Saldırıları İçin Yeni Komisyon Kuracak

ABD’de 6 Ocak’ta Trump destekçilerinin Kongre’ye düzenlediği baskını soruşturmak için Temsilciler Meclisi’nde yeni bir komisyon kurulacak. Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin açıkladığı tasarının onaylanması sonrasında kurulacak yeni komisyonda 13 üyenin görev yapması bekleniyor. Komisyonun, oturumlarına tanık çağırma hakkı da olacak. Temsilciler Meclisi’nin tasarıyı bu hafta oylaması bekleniyor.

Senato’daki Cumhuriyetçiler daha önce bağımsız, partilerüstü bir komisyonun, Trump destekçilerinin Joe Biden’ın seçim zaferinin onaylandığı oturumu engelleme amacıyla Kongre’ye düzenlediği baskının soruşturmasını engellemişti.

Nancy Pelosi yeni Temsilciler Meclisi komisyonunun sekiz üyesini doğrudan atayacak, kalan beş üyesini ise Cumhuriyetçi lider Kevin McCarthy ile görüşerek belirleyecek. Pelosi’nin kendi atamalarından birini Cumhuriyetçiler’den yapmak istediği belirtiliyor. Böylece üyelerin 7’sinin Demokrat, 6’sının ise Cumhuriyetçi olması bekleniyor.

‘‘Ülke tarihinin en karanlık günlerinden biri’’

Pelosi, Pazartesi günü yaptığı açıklamada 6 Ocak’ın ülke tarihindeki en karanlık günlerden biri olduğunu ve komisyonun yaşananların ardındaki gerçekleri aydınlatacağını söyledi.

Pelosi, yeni komisyonun saldırının arkasındaki gerçekleri ve nedenleri soruşturacağını, gelecekte yaşanabilecek saldırıların önlenmesi için de tavsiyelerde bulunacağını bildirdi.

Cumhuriyetçiler’in çoğu Demokratlar’ın çoğunlukta olacağı bir komisyonun 6 Ocak olaylarını incelemesine karşı çıkıyor. Cumhuriyetçiler, Demokratlar’ın eski Başkan Donald Trump’ın baskındaki rolünü ve olaylara katılan sağcı grupları soruşturmasından kaygı duyuyor. Temsilciler Meclisi’nden yaklaşık 30 Cumhuriyetçi, üyeleri iki parti arasında eşit bölünmüş bağımsız bir panel kurulması için oy kullanmıştı. Senato’da ise yedi Cumhuriyetçi bu tasarıda ilerlenmesini istemiş, ancak bu sayı tasarıyı geçirmeye yeterli olmamıştı.

Komisyonun celp yetkisi olacak

Pelosi’nin açıkladığı haliyle yeni komisyonun çalışma süresinin ne zaman sona ereceği belirtilmiyor. Komisyon soruşturma sırasında ara raporlar da hazırlayabilecek.

ABD Kongresi’ne 6 Ocak 2021’de yapılan terör saldırısının arkasındaki gerçekleri, koşulları, yönetimin barışçı bir şekilde el değiştirmesine müdahalenin soruşturulması için hazırlanan komisyon tasarısında Trump’ın adı geçmiyor. Ancak komisyonun Amerikan demokrasisine anayasal bir süreci yürüttüğü sırada yapılan saldırıyı etkileyen unsurları da inceleyeceği belirtildi.

Temsilciler Meclisi geçen ay bağımsız bir komisyon kurulması için bir tasarıyı onaylamış ve Pelosi soruşturmanın bağımsız bir panel tarafından yürütülmesini tercih ettiğini söylemişti. Ancak, Pelosi geçen hafta yaptığı açıklamada Kongre’nin saldırıyı daha derinden incelemek için daha fazla beklemek istemediğini kaydetmiş ve o nedenle atanmış bir komisyon kuracağını belirtmişti.

Pelosi yine de atanmış komisyonun, kurulacak bağımsız bir panelin tamamlayıcısı olacağını kaydetmişti. Senato Çoğunluk Lideri Demokrat Chuck Schumer da bağımsız bir komisyon için yeni bir oylama yapabileceğini, ancak Cumhuriyetçiler’in oylarının değişmediğini söylemişti.

Kongre binasına giren göstericilerle müdahale eden polis memuru Michael Fanone ve Kongre polis memuru Harry Dunn, Cumhuriyetçiler’in bağımsız bir komisyona destek vermeleri için lobi faaliyetleri yürütüyor. İki polis memuru geçtiğimiz Cuma günü McCarthy ile görüşmüş ve Cumhuriyetçi Parti’nin saldırıyı hafife alan söylemlerini kınamasını istemişti.

Fanone, bağımsız bir panelin yokluğunda soruşturmayı yürütecek atanmış komisyona yanlış isimlerin alınmaması ve soruşturmanın ciddiyetle yürütülmesi isteğini McCarthy’ye ilettiğini bildirdi.

Kongre saldırısı ve Kongre binası dışında yapılan gösterilerde toplam yedi kişi hayatını kaybetmişti. Bunlardan biri polis, bazıları ise sağlık sorunları nedeniyle hayatını kaybeden Trump destekçileriydi.

