Temsilciler Meclisi 768 Milyar Dolarlık Savunma Bütçesini Onayladı

ABD Temsilciler Meclisi üyeleri dün gece yapılan oylamada ülkenin 768 milyar dolarlık 2022 yılı savunma bütçesini kabul etti. Yapılan oylamada bütçe tasarısı 70 red oyuna karşın 363 kabul oyuyla meclisten geçti.

Savunma bütçesi son haftalarda alışılmışın dışında uzun ve gergin tartışmalara neden oldu. Bütçe tasarısına son şekli Demokrat ve Cumhuriyetçi parti temsilcileri tarafından kapalı kapılar ardında yapılan görüşmeler neticesinde verildi. Bu yılki bütçe tasarısı içerisinde ABD’nin 20 yıl süren Afganistan savaşının araştırılması için bir komisyon kurulması, Ukrayna’ya 300 milyon dolarlık silah yardımı yapılması ve Tayvan’a da Çİn tehdidine karşı destek sağlanması da yer alıyor.

Bütçe tasarısı ayrıca ordudaki cinsel taciz ve tecavüz ve diğer suçlar konusunda mücadele amaçlı bağımsız bir savcılık oluşturulmasını da öngörüyor.

Tasarıya göre bir kişinin ABD’de Savunma Bakanı olması ordudan emekli olduktan sonra geçen süre 7 yıldan 10 yıla çıkarılıyor.

Tasarıda, Türkiye’nin Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA)programının yakın takibe alınması ve Azerbaycan’a yapılan yardımların kesilmesini önleyen kararın kaldırılması ilişkin madde de yer alıyor. Tasarı ayrıca Suriye’de YPG/PKK’ya verilen desteğin devam etmesini de öngörüyor.

Savunma bütçesinin son hali Başkan Joe Biden’ın talep ettiğinin 24 milyar dolar üzerinde bir rakam olarak ortaya çıktı. Savunma bütçesi tasarısının bu hafta Senato’dan da geçmesi ve ardından Başkan Biden’ın onayına gitmesi bekleniyor.

