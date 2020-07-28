Temsilciler Meclisi Adalet Bakanı Barr’ın İfadesini Alacak

Adalet Bakanı William Barr, bugün Demokrat Parti'nin kontrolundaki Temsilciler Meclisi'nde Beyaz Saray’ın George Floyd'un polis nezaretinde hayatını kaybetmesinden sonra patlak veren protestolara ilişkin uygulamaları ve Başkan Trump'ın müttefikleri hakkındaki davalarla ilgili olarak ifade verecek. 2019 yılı Şubat ayında göreve başlayan Adalet Bakanı Barr, Temsilciler Meclisi Adalet Komisyonu'ndaki oturumda ilk kez ifade vermiş olacak. Oturumda, Adalet Bakanlığı'nın protesto gösterilerini dağıtmak için Oregon eyaletinin Portland kentine ve başkent Washington'a federal güvenlik güçleri sevk edilmesinde oynadığı rolün ele alınması bekleniyor. Temsilciler Meclisi’nin bazı Demokrat üyeleri, Barr’ın Başkan Trump’ın müttefiklerini korumak ve siyasi rakiplerini susturmak için görevini kötüye kullandığı görüşünde. Adalet Bakanlığı müfettişliği, geçen hafta bu iki kente federal polis gücünün gönderilmesine ilişkin soruşturma açmıştı. Siyah Amerikalı George Floyd'un Mayıs ayında Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde polis nezaretinde yaşamını yitirmesinden bu yana ırkçılık ve polis şiddetini protesto amacıyla düzenlenen çoğunlukla barışçı protestolar, Amerika'nın çeşitli kentlerinde haftalardır devam ediyor.

Kundakçılık ve yağmalama olaylarını öne çıkaran Adalet Bakanı Barr, bu eylemlerden aşırı solcu “Antifa” hareketini sorumlu tutmuş ve federal savcıları protestocuları cezalandırmaya çağırmıştı. Ancak Reuters haber ajansı, Haziran ayında incelediği federal davalarda, sanıkların aşırı solcu hareketlere mensup olduğuna ilişkin yeterli delil olmadığını yazmıştı. Adalet Bakanı Barr, oturumda yapacağı açılış konuşmasında, bazı protestocuların federal mahkeme binasına saldırıda bulunduğu Oregon eyaletinin Portland kentindeki protestoları bastırmak için federal güvenlik güçlerine başvurulmasını savunacak. Barr, açıklamasında, “Gece mahkeme binasında olanlar mantık çerçevesinde protesto olarak değerlendirilemez. Bu, her anlamda ABD hükümetine saldırıdır” görüşünü savunuyor. Adalet Bakanı Barr, yazılı ifadesinde ayrıca Amerika çapında polis teşkilatlarının sistematik ayrımcılık yaptığına ilişkin suçlamalara itiraz ediyor ve "meseleye kökleri derine uzanan ırkçılık muamelesi yapmak konuyu basitleştirmek olur" diyor.

Barr ayrıca "Sokaklardaki şiddetin siyahların hayatına karşı oluşturduğu tehdit, polisin görevini kötüye kullandığı durumlarda oluşan tehditten çok daha büyüktür" sözlerine de yer veriyor. Temsilciler Meclisi soruşturması Temsilciler Meclisi Adalet Komisyonu Başkanı Jerrold Nadler, geçen ay, Adalet Bakanlığı'nın aşırı siyasallaşıp-siyasallaşmadığına ilişkin geniş kapsamlı bir soruşturma açmıştı. Soruşturma, Adalet Bakanı Barr'ın Başkan Trump'a yakın bazı kişilerin ceza davalarına müdahale etmesi üzerine açılmıştı. Barr, Şubat ayında Trump'ın yakın dostu Roger Stone'a verilecek cezanın hafifletilmesi için harekete geçmiş, bu adım, dört Adalet Bakanlığı savcısının davadan çekilmesiyle sonuçlanmıştı. Bu savcılardan biri olan Aaron Zelinsky, Haziran ayında Temsilciler Meclisi Adalet Komisyonu'nda verdiği ifadesinde, yöneticlerinin kendisine Barr'ın attığı adımların siyasi güdümlü olduğunu söylediğini belirtti. Barr'ın Mayıs ayında da eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn aleyhindeki suçlamanın düşürülmesi için harekete geçmesi, Flynn'in cezası hakkında hükmedecek yargıçla bakanlık arasında halen devam eden hukuk mücadelesinin zeminini hazırladı.