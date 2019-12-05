Temsilciler Meclisi Adalet Komitesi ikinci azil oturumunu pazartesi yapacak

WASHINGTON (AA) - ABD Temsilciler Meclisi Adalet Komitesi, Başkan Donald Trump'a yönelik azil soruşturması kapsamındaki ikinci oturumunu pazartesi yapacağını açıkladı.

Adalet Komitesinden yapılan yazılı açıklamada, Trump'a yönelik azil soruşturması kapsamındaki bir sonraki oturumun, pazartesi yerel saatle 09.00'da (TSİ 17.00) yapılacağı belirtildi.

Oturumda Temsilciler Meclisi İstihbarat ve Adalet Komitelerindeki Demokrat ve Cumhuriyetçi vekillerin avukatlarının dinleneceği vurgulandı.

Öte yandan konuyla ilgili kameralar karşısına geçen Temsilciler Meclisinin Demokrat Başkanı Nancy Pelosi, "Bu yolu seçmek istemezdik ancak Başkan bize başka bir seçenek bırakmadı." ifadesini kullandı.

Trump'ın anayasanın üstünde olmadığını söyleyen Pelosi, Ukrayna konusundaki azil sürecinde kendilerinden emin olduklarını vurguladı.

- "Bugün de hala Başkana dua ediyorum"

Pelosi, "Trump'tan nefret ediyor musunuz?" şeklindeki bir soruya tepki göstererek, "Bir Katolik olarak her zaman sevgi ile yetiştirildim ve Başkana her zaman dua ettim. Bugün de hala Başkana dua ediyorum. Bu süreç Trump ile değil, anayasa ve seçimlerle ilgili." dedi.