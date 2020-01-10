Temsilciler Meclisi Başkan Trump'ın İran'la savaş yetkilerini sınırlandıran tasarıyı kabul etti

ABD'de Demokratların çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi, Başkan Donald Trump'ın İran'a karşı askeri bir adım atmasına sınırlama getirmeye yönelik tasarıyı kabul etti.

Temsilciler Meclisi'nde 194'e karşı 224 oyla kabul edilen tasarı, ABD'ye yönelik "olası ve yakın" saldırıları engellemeye yönelik olanlar dışında, İran'la girilecek herhangi bir çatışma için Kongre'nin onayının alınmasını öngörüyor.

Tasarıda Başkan Trump'ın ABD silahlı kuvvetlerini İran'a karşı kullanmadan önce Kongre'nin iznini alması gerektiği belirtiliyor.

Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Senato'dan geçme ihtimali düşük olan tasarı, daha çok sembolik nitelikte.

Tasarı, İran'ı Orta Doğu'da istikrar bozucu faaliyetlerde bulunan ve "terörü destekleyen" bir devlet olarak tanımlarken, Süleymani'nin de bu faaliyetlerin birçoğunun mimarı olduğu ifade ediliyor.

ABD'nin yakın zamanda olabilecek saldırılara karşı kendini savunma hakkı olduğuna vurgu yapılan tasarıda, bu tür durumlarda bile yönetimin askeri eeyleme neden ihtiyaç duyulduğu, zamanlaması ve olası tehlikeleri konusunda Kongre'ye bilgi vermesi gerektiği belirtiliyor.