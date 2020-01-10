HABER
  4. Temsilciler Meclisi Başkan Trump'ın İran'la savaş yetkilerini sınırlandıran tasarıyı kabul etti

Temsilciler Meclisi Başkan Trump'ın İran'la savaş yetkilerini sınırlandıran tasarıyı kabul etti

10.01.2020 03:46 | Son Güncelleme

ABD'de Demokratların çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi, Başkan Donald Trump'ın İran'a karşı askeri bir adım atmasına sınırlama getirmeye yönelik tasarıyı kabul etti. Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Senato'dan geçme ihtimali düşük olan tasarı, daha çok sembolik nitelikte.

Temsilciler Meclisi Başkan Trump'ın İran'la savaş yetkilerini sınırlandıran tasarıyı kabul etti

ABD'de Demokratların çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi, Başkan Donald Trump'ın İran'a karşı askeri bir adım atmasına sınırlama getirmeye yönelik tasarıyı kabul etti.

Temsilciler Meclisi'nde 194'e karşı 224 oyla kabul edilen tasarı, ABD'ye yönelik "olası ve yakın" saldırıları engellemeye yönelik olanlar dışında, İran'la girilecek herhangi bir çatışma için Kongre'nin onayının alınmasını öngörüyor.

Tasarıda Başkan Trump'ın ABD silahlı kuvvetlerini İran'a karşı kullanmadan önce Kongre'nin iznini alması gerektiği belirtiliyor.

Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Senato'dan geçme ihtimali düşük olan tasarı, daha çok sembolik nitelikte.

Tasarı, İran'ı Orta Doğu'da istikrar bozucu faaliyetlerde bulunan ve "terörü destekleyen" bir devlet olarak tanımlarken, Süleymani'nin de bu faaliyetlerin birçoğunun mimarı olduğu ifade ediliyor.

ABD'nin yakın zamanda olabilecek saldırılara karşı kendini savunma hakkı olduğuna vurgu yapılan tasarıda, bu tür durumlarda bile yönetimin askeri eeyleme neden ihtiyaç duyulduğu, zamanlaması ve olası tehlikeleri konusunda Kongre'ye bilgi vermesi gerektiği belirtiliyor.

Bağlayıcılığı tartışmalı

Tasarı, Başkan'ın imzasını gerektirmeyen "ortak karar" niteliğini taşıyor. Bu da tasarının bağlayıcılığını tartışmalı hale getiriyor.

Cumhuriyetçilere göre, bu özel tür tasarının hukuki bağlayıcılığı bulunmuyor.

Demokratlar ise 1973'te yürürlüğe giren Savaş Yetkileri Yasası'na göre, Senato'nun da onaylaması halinde, tasarının bağlayıcılığının olduğunu savunuyor. Federal mahkemelerin, bugüne kadar bu konuyu netleştirecek bir karar almadığı belirtiliyor.

Geçen Cuma günü İranlı general Kasım Süleymani'nin Bağdat'ta düzenlenen ABD hava saldırısıyla öldürülmesiyle artan gerilim, İran'ın Çarşamba erken saatlerde Irak'taki ABD hedeflerini vurmasıyla tırmanmış ancak ardından hem Washington hem de Tahran'dan tansiyonu düşüren açıklamalar gelmişti.

Ne ABD ne de İran'ın yakın zamanda askeri bir hamle yapması beklenmiyor.

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Trump yönetimini, Kasım Süleymani'nin öldürüldüğü operasyonu Kongre'ye danışmadan düzenlemekle eleştirmişti.

Cumhuriyetçi olan Trump, bir tweet atarak Temsilciler Meclisi'ndeki tüm Cumhuriyetçileri "Deli Nancy Pelosi'nin Savaş Yetkileri Tasarısı'na karşı oy kullanmaya" çağırmıştı.

Kongre'nin üst kanadı olan Senato'da Cumhuriyetçilerin 53, Demokratların 47 sandalyesi bulunuyor.

PARTNERSGK duyurdu: Avukat, doktor, çalışan milyonlara müjde...SGK duyurdu: Avukat, doktor, çalışan milyonlara müjde...
Temsilciler Meclisi Savaş Yetkileri Tasarısını OnayladıTemsilciler Meclisi Savaş Yetkileri Tasarısını Onayladı
Prens Harry ve Meghan Markle'ın aşk hikayesiPrens Harry ve Meghan Markle'ın aşk hikayesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ünlü şarkıcı rezil oldu! Yırtığı fark etmedi

Ünlü şarkıcı rezil oldu! Yırtığı fark etmedi

'Emekliler devlete yüktür' dedi mi? Olay oldu

'Emekliler devlete yüktür' dedi mi? Olay oldu

Trump'tan gerilimi tırmandıracak karar!

Trump'tan gerilimi tırmandıracak karar!

Gerilim sürüyor! ABD üssünün yakınına roket atıldı!

Gerilim sürüyor! ABD üssünün yakınına roket atıldı!

Trump'tan son dakika açıklaması: Çok kötü bir hissim var

Trump'tan son dakika açıklaması: Çok kötü bir hissim var

İğrenç olayda kan donduran detaylar! Çocuklara cinsel istismarda bulunup...

İğrenç olayda kan donduran detaylar! Çocuklara cinsel istismarda bulunup...

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

İşte dünyayı ayağa kaldıran füzeler

İşte dünyayı ayağa kaldıran füzeler

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Son dakika: 80 ABD'li asker öldürüldü iddiasına yalanlama

Son dakika: 80 ABD'li asker öldürüldü iddiasına yalanlama

İran'da 176 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü! Kurtulan olmadı

İran'da 176 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü! Kurtulan olmadı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ABD Temsilciler Meclisi'nden Trump'ın İran karşıtı askeri eylemlerini engelleme kararı

ABD Temsilciler Meclisi'nden Trump'a 'İran' kısıtlaması

İran: Uçağın düşürüldüğü iddiası Tahran'a karşı psikolojik bir savaştır

İran: Tahran'a karşı psikolojik bir savaştır

New York Times, Ukrayna uçağını İran füzesinin vurduğuna dair görüntülere ulaştığını iddia etti! (Ukrayna uçağını İran mı vurdu?)

NYT'den flaş iddia: Görüntülere ulaştık

Hafter'in ateşkes çağrısını reddetmesinin ardından başkentte patlama sesleri

Ateşkes çağrısı reddedildi! Patlama sesleri...

İran'dan 'düşen Ukrayna uçağının füzeyle vurulduğu' iddialarıyla ilgili art arda açıklamalar: Elimizde uçağın vurulmadığına dair ikna edici deliller var

İran'dan art arda açıklamalar! 'Elimizde deliller var'

Kanada ve İngiltere: Uçağı İran'ın kazara düşürdüğüne dair kanıtlar var

Kanada ve İngiltere: Uçağı İran düşürdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.