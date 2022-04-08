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Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi COVID’e Yakalandı

08.04.2022 00:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin COVID-19’a yakalandığı açıklandı. Sözcüsü, 82 yaşındaki Demokrat siyasetçinin şu anda semptom göstermediğini söyledi. Son günlerde ABD’de Adalet Bakanı Merrick Garland dahil yarım düzinenin üzerinde federal yetkilinin Corona virüsü testleri pozitif çıktı

Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi COVID’e Yakalandı

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin COVID-19’a yakalandığı açıklandı. Sözcüsü, 82 yaşındaki Demokrat siyasetçinin şu anda semptom göstermediğini söyledi. Son günlerde ABD’de Adalet Bakanı Merrick Garland dahil yarım düzinenin üzerinde federal yetkilinin Corona virüsü testleri pozitif çıktı.

Sözcü Drew Hammill yayınladığı yazılı açıklamada, Pelosi’nin, hafta başında negatif sonuç veren bir testin ardından yapılan bir başka testte pozitif çıktığını bildirdi.

Hammill, Temsilciler Meclisi Başkanı’nın tam doz aşılı olduğunu ve ilave aşılarını da yaptırdığını belirterek, “Aşıların sağladığı güçlü korumaya minnettar” ifadesini kullandı. Deneyimli siyasetçinin federal sağlık yönergelerince belirtildiği şekilde karantinada kalacağı bilgisi verildi.

Beyaz Saray, 79 yaşındaki ABD Başkanı Joe Biden’a dün gece yapılan COVID-19 testinin negatif çıktığını açıkladı.

Açıklamada, Başkan Biden’ın, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’nin (CDC) tanımlamasına göre Pelosi’yle yakın temasa girdiğinin düşünülmediği kaydedilerek, son iki gün içerisinde ABD Başkanı’nın Pelosi’yi Beyaz Saray etkinliklerinde gördüğü ve kendisiyle kısa süren etkileşimlerinin olduğu belirtildi.

Beyaz Saray’dan bir yetkili, Başkan Yardımcısı Kamala Harris’e de bugün test uygulandığını ve testin negatif çıktığını söyledi. Harris’in iletişim direktörünün dün COVID-19 testi pozitif çıkmıştı.

CDC’nin virüse maruz kalma kriteri en az 15 dakika temas

CDC, Corona virüsüne maruz kalmanın kriteri olarak, enfeksiyon kapmış kişiyle 24 saat içerisinde arada 1,83 metre mesafede en az 15 dakika vakit geçirmiş olmayı şart koşuyor.

82 yaşındaki Pelosi, dün Beyaz Saray’da posta reformu tasarısının imza töreni sırasında Biden’ın yanında kısa süre durmuştu. Nancy Pelosi önceki gün de yine Beyaz Saray’da Biden ve eski Başkan Barack Obama’yla birlikte bir etkinliğe katılmıştı.

Hammill, Pelosi’nin başkanlığındaki bir Kongre heyetinin Asya ülkelerine planlanan ziyaretinin ertelendiğini açıkladı.

Pelosi, Kamala Harris’ten sonra ABD başkanlığına vekalette üçüncü sırada yer alıyor.

Adalet Bakanı Merrick Garland’ın da dün COVID-19 testinin pozitif çıktığı açıklanmıştı. Adalet Bakanlığı, Garland’ın da hastalığı semptomsuz geçirdiği bilgisini vermişti.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)
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