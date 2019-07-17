Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'den Çin'e Uygur tepkisi

WASHINGTON (AA) - ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde Uygurlar ve diğer Müslüman azınlıklara yönelik kitlesel gözaltıları eleştirdi.

Pelosi, ABD Dışişleri Bakanlığı bünyesinde bu yıl ikincisi yapılan "Gelişmiş Dini Özgürlükler Hizmeti" adlı organizasyonda konuştu.

Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde Uygurlar ve diğer Müslüman azınlıklara uyguladığı kitlesel gözaltıları ve baskıyı eleştiren Pelosi, "Çin'de yaşananlar dünya vicdanına bir meydan okumadır ve bunun devam etmesine izin veremeyiz." dedi.

Öte yandan Pelosi, birçok ülkenin Çin ile olan ekonomik çıkarları doğrultusunda bölgedeki Müslüman azınlıklara uygulanan kötü muameleye ses çıkarmadığını belirterek, ülke liderlerinin bir fark oluşturabilmesi için dini özgürlüklere yaklaşımlarında tutarlı olmaları gerektiğini vurguladı.

Pelosi, "Çin'deki insan hakları ve dini özgürlük ihlallerine ses çıkartmadıkça, dünya üzerindeki başka herhangi bir yer hakkında konuşmak için tüm ahlaki yetkilerimizi kaybediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.