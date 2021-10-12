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Temsilciler Meclisi Borç Sınırı Artışını Onaylama Hazırlığında

12.10.2021 19:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD’de borçlanma tavanını 480 milyar dolar arttıran tasarı geçen hafta Senato’da onaylandı. Temsilciler Meclisi de, tasarının bir an önce Başkan Biden’ın imzasına sunulabilmesi için oylamayı hızlı bir şekilde tamamlamayı hedefliyor

Temsilciler Meclisi üyeleri, hükümetin Aralık ayının sonunda temerrüde düşme riskini ortadan kaldırma amacıyla, ulusal borç sınırını geçici olarak yükselten yasa tasarısını onaylama hazırlığında.

ABD’de borçlanma tavanında 480 milyar dolar artış öneren tasarı geçen hafta Senato’da onaylandı. Kongre’nin alt kanadı Temsilciler Meclisi de, tasarının bir an önce Başkan Joe Biden’ın imzasına sunulabilmesi için oylamayı hızlı bir şekilde tamamlamayı hedefliyor.

Demokratlar ülkenin borç limitini 2022 yılının sonuna kadar arttıracak bir tasarıyı Senato’dan geçirmeye çalışmış ancak borç limitinin yükseltilmesine karşı çıkan Cumhuriyetçiler bu girişimi engellemişti.

Hükümetin temerrüde düşmesi riskini doğuran, Cumhuriyetçiler ile Demokratlar arasındaki bu uzlaşmazlık karşısında Maliye Bakanı Janet Yellen uyarılarda bulunmuş, Başkan Joe Biden da Cumhuriyetçiler’in yaklaşımını, “Ekonomiyle Rus ruleti oynuyorlar” ifadeleriyle eleştirmişti.

Senato’daki Cumhuriyetçiler’in lideri Mitch McConnell’ın olası krizin önüne geçmek amacıyla geçen hafta attığı adım sonucunda iki parti, geçici bir borç limiti artışında anlaştı.

Hükümetin temerrüde düşmesi durumunda sosyal güvenlik fonundan yararlananlar, muharipler ve görevdeki askeri personel dahil birçok federal hükümet çalışanı ödemelerini alamıyor. Böylesi bir durumun küresel finans piyasalarına olası etkisi de Demokratlar’ın vurgu yaptığı hususlar arasında.

Geçen hafta Senato’da alınan karar bu riski sadece Aralık ayına kadar ortadan kaldırmış oldu.

Uzlaşmazlığa geçici olarak çözüm sağlanmasına yardımcı olan Cumhuriyetçi Senatör Mitch McConnell, bu konuda bir kez daha böyle bir adım atmayacağının da altını çizdi.

McConnell, Cuma günü Başkan Biden’a gönderdiği yazılı bir mesajda, borç sınırının bir kez daha arttırılmasını gerektiren bir durum oluştuğunda, Cumhuriyetçiler olarak, bunun çözümünü tamamen Demokratlar’a bırakacaklarını belirtti.

Uzlaşmaya yönelik yasa tasarısında onay için 100 üyeli Senato’da 51 oy yeterli oluyor. Şu an 50 Cumhuriyetçi, 50 Demokrat’tan oluşan Senato’da 50-50 oy eşitliğini Demokrat Başkan Yardımcısı Kamala Harris’in oy kullanarak bozma hakkı bulunuyor.

Senatör McConnell, Başkan Biden’ın sosyal politikalar ve çevre projeleri için hükümet harcamalarını arttırmaya yönelik paketlerinin, Demokratlar’ın ulusal borç limitini arttırma çabalarıyla bağlantılı olduğu iddiasında. Ancak Biden’ın 3,5 trilyon dolarlık planı onaylansa bile hükümetin mali işleyişinin aksamaması için mevcut borç limitinin tamamen ortadan kaldırılması ya da arttırılması gerekiyor.

Mevcut borçlanma tavanı 28,4 trilyon dolar.

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