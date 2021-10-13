Temsilciler Meclisi Borç Tavanını Yükseltti

Temsilciler Meclisi hükümetin temerrüde düşme riskini ortadan kaldırma amacıyla, ulusal borç sınırını Aralik’a kadar geçici olarak yükselten yasa tasarısını onayladı. Tasarı, 219’a karşı 206 oyla kabul edildi

ABD’de borçlanma tavanında 480 milyar dolar artış öneren sözkonusu tasarı geçen hafta Senato’da onaylanmıştı.

Kongre’nin alt kanadı Temsilciler Meclisi’nde de onaylanmasının ardından, tasarı Başkan Joe Biden’ın imzasına sunuldu.

Böylece ABD borç limiti 28,4 trilyon dolardan 28,9 trilyona çıkacak.

3 Aralık’ta borç tavanı konusunun yeniden gözden geçirilmesi gerekecek.

Demokratlar ülkenin borç limitini 2022 yılının sonuna kadar arttıracak bir tasarıyı Senato’dan geçirmeye çalışmış ancak borç limitinin yükseltilmesine karşı çıkan Cumhuriyetçiler bu girişimi engellemişti.

Hükümetin temerrüde düşmesi riskini doğuran, Cumhuriyetçiler ile Demokratlar arasındaki bu uzlaşmazlık karşısında Maliye Bakanı Janet Yellen uyarılarda bulunmuş, Başkan Joe Biden da Cumhuriyetçiler’in yaklaşımını, “Ekonomiyle Rus ruleti oynuyorlar” ifadeleriyle eleştirmişti.

Senato’daki Cumhuriyetçiler’in lideri Mitch McConnell’ın olası krizin önüne geçmek amacıyla geçen hafta attığı adım sonucunda iki parti, geçici bir borç limiti artışında anlaşmıştı.

Hükümetin temerrüde düşmesi durumunda sosyal güvenlik fonundan yararlananlar, muharipler ve görevdeki askeri personel dahil birçok federal hükümet çalışanı ödemelerini alamıyor. Böylesi bir durumun küresel finans piyasalarına olası etkisi de Demokratlar’ın vurgu yaptığı hususlar arasındaydı.

