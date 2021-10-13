HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Temsilciler Meclisi Borç Tavanını Yükseltti

Temsilciler Meclisi Borç Tavanını Yükseltti

13.10.2021 02:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Temsilciler Meclisi hükümetin temerrüde düşme riskini ortadan kaldırma amacıyla, ulusal borç sınırını Aralik’a kadar geçici olarak yükselten yasa tasarısını onayladı. Tasarı, 206’ya karşı 219 oyla kabul edildi

Temsilciler Meclisi hükümetin temerrüde düşme riskini ortadan kaldırma amacıyla, ulusal borç sınırını Aralik’a kadar geçici olarak yükselten yasa tasarısını onayladı. Tasarı, 219’a karşı 206 oyla kabul edildi

ABD’de borçlanma tavanında 480 milyar dolar artış öneren sözkonusu tasarı geçen hafta Senato’da onaylanmıştı.

Kongre’nin alt kanadı Temsilciler Meclisi’nde de onaylanmasının ardından, tasarı Başkan Joe Biden’ın imzasına sunuldu.

Böylece ABD borç limiti 28,4 trilyon dolardan 28,9 trilyona çıkacak.

3 Aralık’ta borç tavanı konusunun yeniden gözden geçirilmesi gerekecek.

Demokratlar ülkenin borç limitini 2022 yılının sonuna kadar arttıracak bir tasarıyı Senato’dan geçirmeye çalışmış ancak borç limitinin yükseltilmesine karşı çıkan Cumhuriyetçiler bu girişimi engellemişti.

Hükümetin temerrüde düşmesi riskini doğuran, Cumhuriyetçiler ile Demokratlar arasındaki bu uzlaşmazlık karşısında Maliye Bakanı Janet Yellen uyarılarda bulunmuş, Başkan Joe Biden da Cumhuriyetçiler’in yaklaşımını, “Ekonomiyle Rus ruleti oynuyorlar” ifadeleriyle eleştirmişti.

Senato’daki Cumhuriyetçiler’in lideri Mitch McConnell’ın olası krizin önüne geçmek amacıyla geçen hafta attığı adım sonucunda iki parti, geçici bir borç limiti artışında anlaşmıştı.

Hükümetin temerrüde düşmesi durumunda sosyal güvenlik fonundan yararlananlar, muharipler ve görevdeki askeri personel dahil birçok federal hükümet çalışanı ödemelerini alamıyor. Böylesi bir durumun küresel finans piyasalarına olası etkisi de Demokratlar’ın vurgu yaptığı hususlar arasındaydı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Adıyaman'da yürek ısıtan anlar! "Kızım" diyerek seslendiği tilkiyi beslediAdıyaman'da yürek ısıtan anlar! "Kızım" diyerek seslendiği tilkiyi besledi
PARTNERPoyraz Karayel'in kameramanını öldüren şahıslardan kan donduran sözler: 1 gün cesetle kaldıkPoyraz Karayel'in kameramanını öldüren şahıslardan kan donduran sözler: 1 gün cesetle kaldık
ABD'den Taliban açıklaması: Samimi, profesyonel ve olumluyduABD'den Taliban açıklaması: Samimi, profesyonel ve olumluydu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Son anket ortalığı karıştırdı: AK Parti beğenmeyince...

Son anket ortalığı karıştırdı: AK Parti beğenmeyince...

12 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı

12 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı

Meteoroloji'den önemli uyarı! Hızı saatte 75 km'yi bulacak

Meteoroloji'den önemli uyarı! Hızı saatte 75 km'yi bulacak

Diyarbakır'da iğrenç olay! Linç etmek istediler

Diyarbakır'da iğrenç olay! Linç etmek istediler

Hareketleri olay olmuştu! Flaş açıklamalar! "Kendimi kandırılmış hissediyorum"

Hareketleri olay olmuştu! Flaş açıklamalar! "Kendimi kandırılmış hissediyorum"

Bir dönemin ünlü spikeriydi! Bakın şimdi ne yapıyor!

Bir dönemin ünlü spikeriydi! Bakın şimdi ne yapıyor!

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

AK Partili vekil İsmet Uçma hayatını kaybetti

AK Partili vekil İsmet Uçma hayatını kaybetti

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Erdoğan'dan '3600 ek gösterge' açıklaması! Onları da kapsayacak

Erdoğan'dan '3600 ek gösterge' açıklaması! Onları da kapsayacak

Avrupa ülkeleri sıraya girdi! Para basıyor

Avrupa ülkeleri sıraya girdi! Para basıyor

Öğrenci servisi devrildi: 5 ölü, 3 yaralı

Öğrenci servisi devrildi: 5 ölü, 3 yaralı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.