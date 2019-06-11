Temsilciler Meclisi Celplere Uymayanlara Davayı Kolaylaştırıyor 

Temsilciler Meclisi’nde bugün oylanacak bir tasarı, Başkan Trump yönetimine ve tanıklara, ifade vermeleri için çıkartılan mahkeme emirlerine uymayı reddetmeleri halinde, dava açılmasını kolaylaştırabilir. Tasarı, Demokratlar için önemli bir hamle.
Temsilciler Meclisi’nde oylanacak tasarı, Adalet Bakanı William Barr ve eski Beyaz Saray avukatlarından Don McGahn’a özel yetkili savcı Robert Mueller’ın Rusya raporuyla ilgili yapılan mahkeme çağrılarını reddettikleri gerekçesiyle dava açılmasına izin kolaylaştırabilir.
Oylama teknik olarak gerekli değil zira Demokratlar’ın mahkemeye gitme hakkı var ancak, bir Temsilciler Meclisi oylaması, dava açma kararı almaları halinde statülerini güçlendirecek.
Karar tasarısının onaylanması halinde Demokratlar’ın ne zaman harekete geçeceği bilinmiyor. Temsilciler Meclisi Adalet Komisyonu Başkanı Jerrold Nadler, Adalet Bakanı Barr’a açmayı planladıkları davayı şimdilik askıya aldıklarını söylemişti. Zira Komisyon ve Adalet Bakanlığı arasında Mueller raporuyla ilgili bazı belgelerin paylaşılması konusunda anlaşma sağlanmıştı.
Nadler, Adalet Bakanlığı’nın Mueller’ın bazı çok önemli dosyalarını paylaşacağını ve Komisyon’un tüm üyelerinin bu belgelere erişimi olacağını açıkladı.
Nadler anlaşma karşılığında Komisyon’un Barr’ı Kongre’ye itaatsizlikle suçlamak için oylama yapma kararından vazgeçtiğini bildirdi. Ancak Salı günü Temsilciler Meclisi yine de sivil dava açılmasına izin verecek tasarıyı oylayacak.
Adalet Bakanlığı’na itaatsizlik suçlaması yapılması halinde bakanlığın bunu reddedeceğine kesin gözüyle bakılıyordu, ayrıca Demokratlar’ın mahkemede bazı erken kazanımlar elde etmesi de onları itaatsizlik suçlamalarını ilerletmemek konusunda ikna etti.
‘’Adalet Bakanlığı’na zaman tanıyacağız’’
Nadler, Adalet Bakanlığı’na Komisyon’un taleplerine uyması için zaman tanıyacağını söyledi. Nadler, ihtiyaç duydukları tüm belgelerin iyi niyetle sağlanması halinde Adalet Komisyonu’nun suçlama yöneltmek için adım atmayacağını ancak önemli bilgilerin gizlenmesi halinde başka seçenekleri kalmayacağını söyledi.
Beyaz Saray’ın direktifiyle mahkeme emirlerine uymayan McGahn’a dava açılması olasılığı yüksek olarak değerlendiriliyor. Demokratlar özel yetkili savcı Robert Mueller’ın raporuyla ilgili eylemlerini arttırmaya ve kamuoyunun ilgisini rapora daha çok yönlendirmeye hazırlanıyor.
Adalet Bakanlığı Mueller’ın raporunun dört sayfalık bir özetini Nisan ayında redakte ederek paylaşmıştı. Mueller, raporun sonucunda Trump’ın 2016 seçim kampanyasıyla Rusya arasında gizli anlaşma olduğu sonucuna varmak için yeterli delil olmadığını bildirmişti. Ancak Trump’ı adaleti yanıltıp yanıltmadığı konusundaysa aklamamıştı.
Pazartesi günü Adalet Komisyonu, Richard Nixon dönemi Beyaz Saray avukatlarından John Dean’in ifadesini dinledi. Dean, Mueller’ın Kongre’ye Trump’ı soruşturmak için bir yol haritası sunduğunu söyledi.
Dean, iki başkanın yöntemleri arasında paralellikler gördüğünü söyledi ve bunlara örnek olarak iki başkanın da tanıkların ifadelerini etkilemeye çalışmasını, soruşturmaları ve savcıları yönlendirmeye çalışmalarını gösterdi.
Temsilciler Meclisi Eski Başkan Richard Nixon’a 1974’te azil süreci başlatmıştı.
Demokratlar Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin Başkan’a yönelik azil sürecini başlatmasını istiyor. Pelosi ise soruşturmalara devam edilmesini ve bunların sonuçlarına göre hareket edilmesini tercih ediyor.
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