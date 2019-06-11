Temsilciler Meclisi Celplere Uymayanlara Davayı Kolaylaştırıyor 

Temsilciler Meclisi’nde bugün oylanacak bir tasarı, Başkan Trump yönetimine ve tanıklara, ifade vermeleri için çıkartılan mahkeme emirlerine uymayı reddetmeleri halinde, dava açılmasını kolaylaştırabilir. Tasarı, Demokratlar için önemli bir hamle. Temsilciler Meclisi’nde oylanacak tasarı, Adalet Bakanı William Barr ve eski Beyaz Saray avukatlarından Don McGahn’a özel yetkili savcı Robert Mueller’ın Rusya raporuyla ilgili yapılan mahkeme çağrılarını reddettikleri gerekçesiyle dava açılmasına izin kolaylaştırabilir. Oylama teknik olarak gerekli değil zira Demokratlar’ın mahkemeye gitme hakkı var ancak, bir Temsilciler Meclisi oylaması, dava açma kararı almaları halinde statülerini güçlendirecek. Karar tasarısının onaylanması halinde Demokratlar’ın ne zaman harekete geçeceği bilinmiyor. Temsilciler Meclisi Adalet Komisyonu Başkanı Jerrold Nadler, Adalet Bakanı Barr’a açmayı planladıkları davayı şimdilik askıya aldıklarını söylemişti. Zira Komisyon ve Adalet Bakanlığı arasında Mueller raporuyla ilgili bazı belgelerin paylaşılması konusunda anlaşma sağlanmıştı.

Nadler, Adalet Bakanlığı’nın Mueller’ın bazı çok önemli dosyalarını paylaşacağını ve Komisyon’un tüm üyelerinin bu belgelere erişimi olacağını açıkladı. Nadler anlaşma karşılığında Komisyon’un Barr’ı Kongre’ye itaatsizlikle suçlamak için oylama yapma kararından vazgeçtiğini bildirdi. Ancak Salı günü Temsilciler Meclisi yine de sivil dava açılmasına izin verecek tasarıyı oylayacak. Adalet Bakanlığı’na itaatsizlik suçlaması yapılması halinde bakanlığın bunu reddedeceğine kesin gözüyle bakılıyordu, ayrıca Demokratlar’ın mahkemede bazı erken kazanımlar elde etmesi de onları itaatsizlik suçlamalarını ilerletmemek konusunda ikna etti. ‘’Adalet Bakanlığı’na zaman tanıyacağız’’ Nadler, Adalet Bakanlığı’na Komisyon’un taleplerine uyması için zaman tanıyacağını söyledi. Nadler, ihtiyaç duydukları tüm belgelerin iyi niyetle sağlanması halinde Adalet Komisyonu’nun suçlama yöneltmek için adım atmayacağını ancak önemli bilgilerin gizlenmesi halinde başka seçenekleri kalmayacağını söyledi.