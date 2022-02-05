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Temsilciler Meclisi Çin’le Rekabet Tasarısını Kabul Etti

04.02.2022 21:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika’nın Çin ekonomisi karşısında rekabet gücünü arttırmayı amaçlayan tasarı 210’a karşı 222 oyla kabul edildi. Cumhuriyetçiler, Demokratlar’ın tasarının hazırlanmasına kendilerini dahil etmediği gerekçesiyle tasarıya destek vermedi

Temsilciler Meclisi Çin’le Rekabet Tasarısını Kabul Etti

ABD Temsilciler Meclisi, Amerika’nın Çin ekonomisi karşısında rekabet gücünü arttırmayı amaçlayan milyarlarca dolarlık yasa tasarısını az bir farkla onayladı.

ABD’nin yarı iletken endüstrisinin güçlendirilmesine odaklanan yasa tasarı Demokratlar’ın çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi’nde Cumhuriyetçiler’in muhalefetine rağmen 210’a karşı 222 oyla kabul edildi. Bir Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi “hayır” oyu kullanırken, bir Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyesi de “evet” oyu kullandı.

Temsilciler Meclisi’ndeki oylama, Pekin Kış Olimpiyatları’nın açılış töreniyle aynı gün yapıldı.

Pekin'in insan hakları sicilini eleştiren insan hakları grupları, kış olimpiyatlarının Çin'de yapılmasına tepki gösteriyor. Çin ise insan hakları ihlalleriyle ilgili iddiaları yalanlıyor.

Tasarı, otomobile ve bilgisayarlarda kullanılan yarı iletkenlerin üretimi ve araştırmasını sübvanse etmek için 52 milyar dolar ve tedarik zinciri sorunlarını kolaylaştırmak için 45 milyar dolar ayrılmasını içeriyor.

Tasarı aynı zamanda, anti- damping kurallarını güçlendirmek dahil olmak üzere, Çin'in piyasayı bozan ticaret uygulamalarını dengeleme amacıyla ABD ticaret kurallarında yapılan değişiklikleri de içeriyor.

Tasarı ayrıca, Paris Anlaşması tarafından iklim değişikliğiyle mücadele etmek ve gelişmekte olan ülkelerin bununla başa çıkmasına yardımcı olmak için kurulan Yeşil İklim Fonu'na 8 milyar dolar tutarında ABD katkısını da öngörüyor.

“Hedef Amerika’nın kendi kendine yetmesi”

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, oylamadan önce gazetecilere Senato ile müzakerelere hızla başlamayı planladıklarını söyledi.

Pelosi, "Bu, Amerika'yı kendi kendine yeterli hale getirmekle, tedarik zincirinde diğer ülkelere bağımlı olmamamızla ilgili" dedi.

Temsilciler Meclisi’ndeki Cumhuriyetçiler, Demokratlar’ın yasa tasarısının hazırlanmasına kendilerini dahil etmediğinden şikayet ediyor. Cumhuriyetçiler, iklim konusundaki hükümleri sert bir şekilde eleştirmiş ve bunun Pekin'e faydası olabileceğini dile getirmişlerdi.

Temsilciler Meclis’indeki Demokratlar ise, Cumhuriyetçiler’in tasarı hazırlanırken, kendileriyle temas kurmayı reddettiğini savunuyor.

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi geçen hafta da, 2 bin 900 sayfalık tasarının çip üretimi alanında yatırımı "güçlendireceğini", ABD üretimini ve araştırmasını arttıracağını ve yükselen Çin ile karşı karşıya kalırken Amerikan liderliğini güçlendireceğin söylemişti.

Demokratlar, tasarının Cumhuriyetçiler’in desteklediği 60'tan fazla daha dar kapsamlı kanunun tamamını veya bir kısmını içerdiğini belirtiyor.

Kongre’nin üst kanadı Senato’da Haziran ayında aynı amaçla ABD İnovasyon ve Rekabet Yasası hem Demokrat hem de Cumhuriyetçiler’in oylarıyla 32’ye karşı 68 oyla onaylandı. Bu tasarıda Amerikan yarı iletken sektörüne 52 milyar dolarlık, Amerika’nın rekabet gücünü arttırma amacıyla araştırma ve geliştirme çalışmaları yürütülmesi için de 190 milyar dolarlık yardım öngörülüyor.

Tasarı, tedarik zincirlerini ve sağlık, iletişim ve diğer sektörler için kritik ürünlerin üretimini güçlendirmek için 45 milyar dolar ayrılmasını öngörüyor.

Çin ekonomisi karşısında rekabet gücünü arttırma hedefine tam destek sunan Başkan Joe Biden, ilgili yasanın en kısa zamanda Beyaz Saray’a onay için iletilmesini talep ediyor.

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