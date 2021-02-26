Temsilciler Meclisi Corona Yardım Paketini Oyluyor

Demokrat Partililer, 1,9 trilyon dolar tutarındaki Corona yardım paketini Temsilciler Meclisi'nde bugün yapılacak oylamayla geçirmeye hazırlanıyor. Ancak Başkan Joe Biden'in imzasına gönderilecek nihai pakette asgari ücretin yükseltilmesine ilişkin maddenin yer alması beklenmiyor. Associated Press haber ajansına göre Başkan Biden'ın pandeminin yol açtığı ekonomik darboğaza karşı atacağı ilk kararlı adım olarak değerlendirilen Corona yardımı tasarısının Demokratlar’ın kontrolundaki Temsilciler Meclisi'nde parti çizgisinde oylanması kabul edilmesi bekleniyor. Tasarı, milyonlarca Amerikalı'ya 1.400 dolar doğrudan nakit yardımının yanı sıra Corona aşıları, testleri, okulların açılmasının sağlanması için milyarlarca dolarlık fon içeriyor. Pakette ayrıca yerel idarelere, eyalet yönetimlere, zor durumda olan restoranlara, havayolu sektörüne yardım yapılması da öngörülüyor. Ayrıca acil işsizlik yardımıyla düşük gelirlilere ve çocuklu ailelere vergi indirimi uygulanması da pakette yer alan diğer maddeler.

Cumhuriyetçi Partililer, maliyetinin çok yüksek olduğu, yardıma en çok ihtiyacı olan insanları ve şirketleri hedef almadığı ve Demokrat Parti müttefiklerine "piyango" niteliğinde olduğu gerekçesiyle bu kapsamlı yardım paketine karşı çıkıyor. Şimdiye kadar hiçbir Cumhuriyetçi Partili Temsilciler Meclisi üyesinin tasarıya destek vereceğini açıklamamış olması, on yıllardır Washington'a egemen olan partizan bölünmenin giderileceğine ilişkin hiçbir sinyal olmadığı anlamına geliyor. Asgari ücret en tartışmalı konu Temsilciler Meclisi'nde hazırlanan tasarı aynı zamanda 2025 yılına kadar federal asgari ücretin saatte 15 dolara çıkarılmasını hedefliyordu. Bu hedef, ABD'de 2019'dan bu yana saatte 7,25 dolar olan asgari ücretin iki katına çıkarılması anlamına geliyordu. Ancak bu önerinin Senato'da önünün tıkanması olasılığı çok yüksek. Bunun nedeni, mevzuatlarla ilgili konularda Senato'ya danışmanlık yapan partilerüstü yetkilinin Perşembe günü, Demokrat Parti'nin ilerici kanadının önem verdiği asgari ücret arttırımı maddesinin yardım paketi tasarısından çıkarılması gerektiğini kaydetmesi.

Senato'nun partilerüstü mevzuat danışmanı Elizabeth MacDonough'nın müdahalesi, Demokrat Parti'nin somut Cumhuriyetçi muhalefet karşısında bu yıl içinde asgari ücreti yükseltme hedefine erişmek için çok daha fazla zorlanacağı anlamına geliyor. Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, federal asgari ücretin 15 dolara yükseltilmesini destekleyen Başkan Joe Biden'ın ortaya çıkan sonuç nedeniyle "hayal kırıklığına" uğradığını, ancak MacDonough'nun kararına saygı duyduğunu ifade ettiğini söyledi. Psaki, "Başkan Biden en iyi yolu bulmak için Kongre'deki liderlerle işbirliği yapacak çünkü bu ülkede hiç kimse tam zamanlı çalıştığı halde yoksulluk içinde yaşamamalı" dedi. Demokrat Partililer, dev Corona yardım paketi tasarısını, Senato'da Cumhuriyetçi Partililer'in başvurma olasılığı yüksek olan "filibuster" engellemesinden kaçınmak için özel bir mevzuat çerçevesinde geçirmeye çalışıyor. Cumhuriyetçi Partililer'in Corona yardım paketinin geçirilmesini engellemek için "filibuster" yani kürsü işgali engellemesine gitmesi durumunda Demokratlar'ın paketi Senato'dan geçirmeleri için elde etmeleri imkansız olan yüzde 60'lık çoğunluğa erişmesi gerekiyor.

Ancak aynı Senato mevzuatı, federal bütçe üzerinde sadece "yan etkiye" sahip olacak hükümleri de yasaklıyor. Bunun nedeni, söz konusu hükümlerin diğer politika amaçları taşımaları. Adının açıklanmasını istemeyen yetkililere göre Senato mevzuat danışmanı Elizabeth MacDonough, asgari ücret hükmünün bu kurala uymadığı kararına vardı. Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ise asgari ücret planının Temsilciler Meclisi'nin tasarısında kalmaya devam edeceğini kaydetti, "Temsilciler Meclisi'ndeki Demokratlar asgari ücret arttırımının gerekli olduğuna inanıyor" dedi. Associated Press'e göre Temsilciler Meclisi'ndeki çok sayıda Demokrat Partili üyenin asgari ücretin yükseltilmesi için mücadele edilmesi gerektiği konusunda ısrarcı olan ilerici kanat mensubu olması, Pelosi'nin manevra alanını daralttı. Asgari ücret artışı planına destek verenlerin başında gelen Demokrat Partili Temsilciler Meclisi üyesi Pramila Jayapal, Demokratlar'ın "Senato danışmanının tavsiye niteliğindeki görüşü ve Cumhuriyetçi Parti'nin zorluk çıkarma politikası karşısında boyun eğmemesi gerektiğini" söyledi.

435 sandalyeli Temsilciler Meclisi'nde sadece 10 sandalyelik çoğunluğa sahip olan, Senato'daysa 100 sandalyeyi Cumhuriyetçiler'le eşit olarak paylaşan Demokrat Parti, Corona paketinde asgari ücret artışı ya da başka meselelerden doğacak uyuşmazlıkları bertaraf etmede zorlanabilir. Demokratlar hala umutlu Demokrat Partili liderler, Kongre'nin her iki kanadındaki hassas üstünlüklerine rağmen Temsilciler Meclisi'nin Corona yardım paketini onaylamasının Senato'dan da geçirilmesinin önünü açmasını umuyor. Ancak pakete Senato'da bazı değişiklikler yapılması olasılığı yüksek. Demokratlar, Mart ayı ortasında yasayı imzalamaı için Başkan Biden'ın masasına getirmeyi hedefliyor.

Cumhuriyetçi Parti ise 15 dolarlık asgari ücret önerisine, şirketlere ve istihdama zarar vereceği gerekçesiyle karşı çıkıyor. Associated Press'e göre Senato mevzuat danışmanı Elizabeth MacDonough'nun asgari ücret hükmünü tasarıdan çıkarma kararı, paketin Kongre'den geçişini kolaylaştırabilir. Bunun nedeni, Demokrat Parti içindeki ilerici kanatla ılımlılar arasında asgari ücret üzerinde uzlaşma sürecinin çekişmeye dönüşebileceği olasılığı.