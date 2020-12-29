Temsilciler Meclisi Daha Yüksek Yardım Çeklerini Onayladı

Demokratlar’ın çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi, ailelere virüs salgını sebebiyle, Başkan Donald Trump’ın talep ettiği gibi 2 bin dolarlık yardım çeki gönderilmesi teklifini kabul etti. 134’e karşı 275 oyla kabul edilen tasarının Senato’daki akıbeti ise belirsiz.

Başkan Trump geçen hafta Kongre’nin kabul ettiği yaklaşık 900 milyar dolarlık Corona virüsü yardım paketinde yer alan 600 dolarlık doğrudan nakit yardımının 2 bin dolar olmasını istemiş ve Kongre üyelerinden yardım paketinin içeriğinde değişiklik yaparak kendisine daha uygun bir paket getirmelerini talep etmişti.

Ancak bu yardım paketinin de dahil edildiği federal hükümetin 2,3 trilyon dolarlık toplam bütçesinin kabul edilmemesi ihtimali hükümetin Salı günü kısmen kapanması olasılığını gündeme getirmişti.

Başkan Trump’ın tasarıyı imzalamaması durumunda 14 milyon Amerikalı da geçici işsizlik yardımlarını kaybedecekti. Ayrıca hükümetin kısmen kapanması milyonlarca federal çalışanın maaşlarını da riske atacaktı.

Hem Cumhuriyetçiler hem de Demokratlar Trump’a imza konusunda baskı yapmış, Başkan Trump da Pazar günü Kongre’den geçen tasarıyı imzalamıştı.