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Temsilciler Meclisi Daha Yüksek Yardım Çeklerini Onayladı

29.12.2020 03:13 | Son Güncelleme:
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Temsilciler Meclisi Daha Yüksek Yardım Çeklerini Onayladı

Demokratlar’ın çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi, ailelere virüs salgını sebebiyle, Başkan Donald Trump’ın talep ettiği gibi 2 bin dolarlık yardım çeki gönderilmesi teklifini kabul etti

Demokratlar’ın çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi, ailelere virüs salgını sebebiyle, Başkan Donald Trump’ın talep ettiği gibi 2 bin dolarlık yardım çeki gönderilmesi teklifini kabul etti. 134’e karşı 275 oyla kabul edilen tasarının Senato’daki akıbeti ise belirsiz.

Başkan Trump geçen hafta Kongre’nin kabul ettiği yaklaşık 900 milyar dolarlık Corona virüsü yardım paketinde yer alan 600 dolarlık doğrudan nakit yardımının 2 bin dolar olmasını istemiş ve Kongre üyelerinden yardım paketinin içeriğinde değişiklik yaparak kendisine daha uygun bir paket getirmelerini talep etmişti.

Ancak bu yardım paketinin de dahil edildiği federal hükümetin 2,3 trilyon dolarlık toplam bütçesinin kabul edilmemesi ihtimali hükümetin Salı günü kısmen kapanması olasılığını gündeme getirmişti.

Başkan Trump’ın tasarıyı imzalamaması durumunda 14 milyon Amerikalı da geçici işsizlik yardımlarını kaybedecekti. Ayrıca hükümetin kısmen kapanması milyonlarca federal çalışanın maaşlarını da riske atacaktı.

Hem Cumhuriyetçiler hem de Demokratlar Trump’a imza konusunda baskı yapmış, Başkan Trump da Pazar günü Kongre’den geçen tasarıyı imzalamıştı.

Uzun süredir Corona virüsü salgınının Amerikalılar üzerindeki olumsuz mali etksini hafifletmek için 2 bin dolarlık doğrudan yardım yapılmasını isteyen Demokrat Kongre üyeleri, Başkan Trump’la hemfikir oldukları bu konuyu yeniden gündeme taşıdı.

Temsilciler Meclisi’nde yapılan oylamada doğrudan çeklerin arttırılmasına 130 Cumhuriyetçi, iki bağımsız ve iki Demokrat karşı çıktı.

Tasarı’nın Senato’da nasıl oylanacağı ise merak konusu. Birçok Cumhuriyetçi Senatör, yardım miktarının arttırılmasının son yardım tasarısının maliyetinin milyarlarca dolar artmasına neden olacağına dikkat çekti.

Senato’nun Salı günü toplanması bekleniyor. Senato’nun Cumhuriyetçi lideri Mitch McConnell ise Başkan Trump’ın Pazar günü Corona virüsü yardım paketi ve harcama bütçesini imzalamasının ardından Senato’da oylama yapılması planlanından söz etmemişti.

Corona virüsü salgını Amerika’da neredeyse 330 bin kişinin ölümüne neden oldu ve bir dizi ekonomik zorluğu beraberinde getirdi. Milyonlarca aile işsizlik yardımlarına ve Corona virüsü salgını döneminde yapılan yardımlara bağımlı hale geldi.

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