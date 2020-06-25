Temsilciler Meclisi Demokratlar’ın Polis Reformunu Oylayacak

Demokratlar’ın tasarısı, ‘‘2020 George Floyd Polis Yasası’nda Adalet’’ başlığını taşıyor. Tasarı, polisin kabahatli davranışlarda bulunmasına göz yuman nitelikli dokunulmazlık uygulamasının gözden geçirilmesini, polisin ırk temelli fişleme yapmasının yasaklanmasını, federal uyuşturucu davalarında habersiz ev aramalarının kaldırılmasını içeriyor. Ayrıca polisin gözaltına aldığı zanlıyı boğazına bastırarak etkisiz hale getirme uygulamasının federal düzeyde yasaklanması, bu uygulamanın medeni hak ihlali ilan edilmesi ve Adalet Bakanlığı’nda polisin kabahatli davranışlarının kayıt altına alındığı bir veri tabanının oluşturulması da reform maddeleri arasında.

Siyah Amerikalı George Floyd’un Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde polis tarafından gözaltına alınırken hayatını kaybetmesinden tam bir ay sonra Temsilciler Meclisi’nin yasa tasarısının partilerin siyasi çizgisiyle uyumlu şekilde oylanması, yani Cumhuriyetçiler tarafından reddedilmesi bekleniyor.

Temsilciler Meclisi, Demokratlar’ın Senato’da Cumhuriyetçiler tarafından hazırlanan tasarıyı engellemesinden bir gün sonra, bugün, Kongre’deki siyah üyelerden oluşan Black Caucus grubunun da dahil olduğu Demokrat Parti destekli tasarıyı oylayacak. Başkan Donald Trump ve Cumhuriyetçi müttefikleri, Demokratlar’ın tasarısına karşı çıkıyor.

Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyesi Kelly Armstrong, Demokratlar’ın tasarısı için, ‘‘Ne şekilde sonuçlanacağı belli; bu da çok üzücü çünkü bence reform için geniş çaplı partiler üstü destek mevcut’’ diye konuştu.

Hem Demokratlar’ın hem de Cumhuriyetiler’in polis reformu tasarıları benzer konulara değiniyor. İki tarafın desteklediği ortak reformlar arasında boğaz sıkmanın ve habersiz ev aramalarının yasaklanması, polis üniformalarına takılı kameraların kullanılması, ölümcül güç kullanımının engellenmesi, polislere şüpheli durumlarda çatışmayı önleyecek eğitimler verilmesi, memurların yasa dışı eylemlerde bulunmaları durumunda birbirlerine müdahale etmeye teşvik edilmesi yer alıyor.

Demokratlar’ın polis reformu tasarısı, medeni haklarının polis tarafından ihlal edildiğini iddia edenlerin, polis şiddetine kurban gidenlerin ya da mağdurların ailelerinin polis aleyhine dava açmalarına da imkan tanıyor.

Cumhuriyetçiler, bazı önlemlerin kolluk güçlerinin görevini yerine getirmesine engel olabileceği nedeniyle Demokratlar’ın tasarısına karşı çıkıyor. Demokratlar ise Cumhuriyetçiler’in tasarısını yalnızca teşvikler ve bilgi toplama yöntemleriyle değişiklik yapılması arayışına gidildiği, kesin ve hızlı çözümler üretilmediği gerekçesiyle eleştiriyor.