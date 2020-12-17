Temsilciler Meclisi Dışişleri Komisyonu Liderlerinden Türkiye Eleştirisi

Temsilciler Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Eliot Engel ve Komisyon’un en kıdemli Cumhuriyetçi üyesi Michael McCaul, Cumhurbaşkanı Erdoğan yönetimindeki Türkiye’nin eylemlerinin NATO ittifakını, geniş ölçekte bölgeyi ve ülke içindeki demokrasi ile hukukun üstünlüğünü tehlikeye atmasından, derin kaygı duyduklarını açıkladı.

İki Kongre üyesinin yayınladıkları açıklamada, ‘‘Türkiye’nin artan kışkırtıcı davranışlarının onlarca yıldır devam eden ikili ilişkilerimize, NATO ittifakına ve daha geniş ölçekte bölgeye yönelik oluşturduğu tehditten ciddi endişe duyuyoruz. ABD-Türkiye ilişkilerinin kuvvetli olmasına son derece önem versek de Türkiye’nin istikrar bozucu davranışlarına daha güçlü yanıt verilmeli. ABD, Avrupalı müttefikleri, NATO ve diğer ortaklarıyla birlikte çalışarak Türkiye’nin yön değiştirmesi için eldeki bütün imkanları kullanmalı’’ denildi.

Açıklamada Türkiye’nin kaygı uyandıran eylemleri olarak şunlar sıralandı:

''Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın S-400 füze savunma sistemi satın alması NATO’yla birlikte çalışmasını tehlikeye atıyor, ittifakın ordularımızın ve silahlı kuvvetlerimizin Rusya’nın oluşturduğu tehdit karşısında birlikte çalışabilmesini öngören toplu savunma ilkesini tehdit ediyor. Bu durum ayrıca, Vladimir Putin’in ittifaka nifak tohumu ekmeyi sürdürmesine yarıyor.''