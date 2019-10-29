Temsilciler Meclisi Ermeni Tasarısını Oylayacak

ABD Temsilcier Meclisi, Ermeni soykırımı iddialarını tanıyan bir karar tasarısını bugün görüşecek. 11 Nisan’da Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu Başkanı Demokrat Adam Schiff’in sunduğu tasarıda, “Temsilciler Meclisi’nin Ermeni soykırımını resmen tanımayı ve anmayı ABD politikası olarak gördüğü” ifade ediliyor

Demokrat Jim McGovern’ın başkanlık ettiği Temsilciler Meclisi Mevzuat Komisyonu, 296 sayılı karar tasarısının ilgili komisyonda görüşülmeden doğrudan Genel Kurul’da oylanmasının önünü açtı. Partilerüstü karar tasarısının, değişiklik önergeleri verilmeksizin, doğrudan oylanması öngörülüyor.

Karar tasarısında, ABD hükümetinin "Ermeni soykırımı" ya da herhangi bir soykırımın reddedilmesiyle ilişkilendirilme ve anılma çabaları reddediliyor. Tasarıda ayrıca ABD’nin insani yardım çabaları dahil, "Ermeni soykırımı" gerçeklerini halkın anlaması ve bu konuda eğitilmesi teşvik ediliyor. "Ermeni soykırımının bugünün insanlığa karşı işlenen suçlarla benzerliğine" de tasarıda dikkat çekiliyor.