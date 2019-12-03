Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu Azil Raporunu Açıklayacak

Demokrat Kongre kaynaklarına göre, Adalet Komisyonu’nun önümüzdeki iki hafta içinde Trump hakkında azil gerekçelerine ilişkin oylama yapması ve bu şekilde de Noel öncesinde Temsilciler Meclisi’nde yapılacak oylamanın önünü açması bekleniyor. Adalet Komisyonu, azil gerekçeleri olarak adlandırılan suçlamaları değerlendirmekle yükümlü.

Temsilciler Meclisi Adalet Komisyonu’nda Çarşamba günü başlayacak oturumlarda ilk olarak azil soruşturmasıyla ilgili olarak hukuk uzmanları sürecin anayasal zeminine ilişkin ifade verecek.

Rapor, İstihbarat, Dışişleri ve Gözetim Komisyonları tarafından toplanan delillere yer verecek. İstihbarat Komisyonu’nun üyeleri raporu bugünkü gizli bir oturumda inceleyecek. Rapor bugün İstihbarat Komisyonu’nda oylandıktan sonra da Adalet Komisyonu’na iletilecek.

Başkan Donald Trump hakkındaki azil soruşturmasında hem kapalı kapılar ardında hem de kamuya açık oturumların yapıldığı Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu öncülüğünde hazırlanan sürece ilişkin raporun, Kongre üyelerinin Şükran Günü tatilinden döndüğü bugün açıklanması bekleniyor.

Temsilciler Meclisi’nin Trump’ı suçlaması halinde, Cumhuriyetçiler’in çoğunlukta olduğu Senato’da başlayacak yargılama sürecinde Trump’ın görevden alınıp-alınmayacağına karar verilecek.

Beyaz Saray, Trump ve avukatlarının adil bir süreç olmadığı gerekçesiyle Çarşamba günkü ilk oturuma katılmayacaklarını açıklamıştı. Trump ise Demokratlar'ın oturumu kasten NATO Zirvesi ile aynı güne koyduklarını savunmuştu. Adalet Komisyonu Trump’a oturumlara katılıp-katılmayacağının bildirilmesi için Pazar günü saat 6.00’ya kadar süre tanımıştı.

Trump’ın ekibi bu hafta Demokratlar tarafından Beyaz Saray’a tanınan kritik iki süreye meydan okudu. Beyaz Saray avukatı Pat Cipollone, Adalet Komisyonu Başkanı Jarrold Nadler’a yazdığı mektupta, “Tanıklar henüz belirlenmemişken ve Adalet Komisyonu’nun Başkan’a takviye bazı oturumlar aracılığıyla adil bir süreç imkanı verip-vermeyeceği belli olmayan bir oturuma katılmamız beklenemez” diye yazdı.

Sürecin düzgün bir şekilde işletilmediği ve Başkan’a adil muamele yapılmadığı gerekçelerinin altını çizen Cipollone, bununla birlikte, önümüzdeki dönemde yapılması olası başka oturumlara katılma olasılığını seçenek dışı bırakmadı. Ancak önce Demokratlar’ın usulle ilgili bazı tavizler vermesi gerektiğini, Cumhuriyetçiler’in de başka tanık çağırmalarına izin verilmesi gerektiğini savundu.