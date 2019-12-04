Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu Azil Raporunu Onayladı

Demokrat Kongre kaynaklarına göre, Adalet Komisyonu’nun önümüzdeki iki hafta içinde Trump hakkında azil gerekçelerine ilişkin oylama yapması ve bu şekilde de Noel öncesinde Temsilciler Meclisi’nde yapılacak oylamanın önünü açması bekleniyor.

Adalet Komisyonu’ndaki oturumlarda ilk önce azil soruşturmasıyla ilgili olarak hukuk uzmanları sürecin anayasal zeminine ilişkin ifade verecek.

Trump hakkındaki azil soruşturmasının Adalet Komisyonu ayağı bu hafta başlıyor. Çarşamba günü ilk oturum yapılacak. Oturuma Başkan Trump ya da onu temsil eden avukatı katılmayacak.

İstihbarat, Dışişleri ve Gözetim Komisyonları tarafından toplanan delillere yer veren rapor, komisyonda kabul edilmesinin ardından, azil soruşturmasını devralacak olan Adalet Komisyonu’na iletildi.

Raporda, Başkan Trump’a yönelik iki ayrı kategoride suçlama yöneltildi. Suçlamaların ilki, Trump’ın Ukrayna'ya askeri yardımı ve Beyaz Saray görüşmesini, 2020 seçim kampanyasına yarar sağlayacak soruşturmaların kamuoyuna açıklanması şartına bağladığı yönünde.

İstihbarat Komisyonu geçtiğimiz haftalarda hem kapalı kapılar ardında hem de kamuya açık oturumlarda ifade veren isimleri dinlemişti. Komisyon tanıkların bu ifadelerine dayanarak 300 sayfalık bir rapor hazırladı.

Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu’nun bugün açıkladığı raporda, "Trump'ın, siyasi rakibi Joe Biden hakkında soruşturma açıldığını duyurması için Ukrayna'ya baskı yapmak amacıyla makamını kullandığına ilişkin somut kanıtlar var" denildi.

Demokratlar’ın çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi’nde Başkan Trump’a yönelik suçlamaların resmi olarak onaylanması halinde Trump Cumhuriyetçiler'in çoğunlukta olduğu Senato’da yargılanacak. Senato’da başlayacak yargılama sürecinde Trump’ın görevden alınıp-alınmayacağına karar verilecek. Trump’ın Senato’da suçlu bulunması için, oylamanın yapılacağı oturuma katılan senatörlerin üçte ikisinin 'Evet' oyu vermesi gerekiyor.

Raporda, "Trump'ın görevini kötüye kullanmasının münferit bir olay olmadığı ve bunun naif bir başkanın eseri olmadığı gerçeği bizi hayrete düşürdü" ifadesi kullanıldı. "Başkan Trump Kongre'de ifade veren isimleri açıkça hedef almış ve korkutmuştur. Tanıklara gözdağı verilmesi federal bir suçtur" denildi.

Raporda yer alan bulguların "Trump’ın başka ülkelerin ABD seçimine müdahalesini talep ettiği, ulusal güvenliğe zarar verdiği ve Kongre’nin görevinin engellenmesi amacıyla benzersiz bir çalışma yürütülmesi" talimatını verdiğine dair resmi suçlamaların temelini oluşturması bekleniyor.

Trump’a, hakkında başlatılan azil soruşturması kapsamında, Kongre’de ifade vermeleri için celp gönderilen tanıklara "bu celpleri dikkate almamaları" talimatı vererek soruşturmayı engellediği yönünde de ikinci bir suçlama da yöneltildi.

Yine raporda “görevi kötüye kullanma” suçlaması kapsamında, Başkan Trump’ın yolsuzlukla mücadeleye yönelik çabalarıyla bilinen ABD’nin Ukrayna Büyükelçisi Marie Yovanovitch’i görevden aldığı, Başkan’ın söz konusu planını kendi seçtiği isimlerin uygulamaya başladığı belirtildi. Trump’ın şahsi avukatı Rudy Giuliani, ABD’nin AB Büyükelçisi David Sondland, ABD’nin Ukrayna Büyükelçiliği’nde görevli maslahatgüzar David Volker, Enerji Bakanı Rick Perry’nin isimleri bu bağlamda rapora girdi. Başkan’a yakın bu isimlerin Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski üzerindeki baskıyı arttırdığı ve Ukrayna ile çirkin bir pazarlığa girdikleri savunuldu.

“12 yetkili Trump’ın talimatı doğrultusunda ifade vermeyi reddetti”

Başkan Trump’ın talimatı doğrultusunda Trump yönetiminden toplam 12 yetkilinin azil soruşturması bağlamında ifade vermeyi reddettiği ve bunların 10’unun onaylı celp çıkarılmasına rağmen ifade vermediği belirtildi. Beyaz Saray Genel Sekreter Vekili Mick Mulvaney, eski ulusal güvenlik danışmanı John Bolton, Enerji Bakanı Rick Perry, Dışişleri Bakanlığı hukukçularından Ulrich Brechbuhl, Ulusal Güvenlik Konseyi hukuk danışmanlarından John Eisenberg ve Michael Ellis bu isimler arasında sayıldı.