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Temsilciler Meclisi, Kaşıkçı olayında Suudi Arabistan'ın rolünün olduğunun ortaya çıkması halinde bu ülkeye güçlü ve kapsamlı yaptırım çağrısı yaptı.

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2018 02:11 | Son Güncelleme

Temsilciler Meclisi, Kaşıkçı olayında Suudi Arabistan'ın rolünün olduğunun ortaya çıkması halinde bu ülkeye güçlü ve kapsamlı yaptırım çağrısı yaptı.


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Anahtar Kelimeler:
ABD Suudi Arabistan

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