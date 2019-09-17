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Temsilciler Meclisi Komisyonu İlk Azil Oturumunu Düzenliyor

17.09.2019 17:37 | Son Güncelleme

ABD Temsilciler Meclisi Adalet Komisyonu üyeleri, Başkan Donald Trump’ın görevden alınması yönünde ilk resmi oturum için toplanıyor. Oturumun amacı azil çağrısı yapmak

Temsilciler Meclisi Komisyonu İlk Azil Oturumunu Düzenliyor

ABD Temsilciler Meclisi Adalet Komisyonu üyeleri, Başkan Donald Trump’ın görevden alınması yönünde ilk resmi oturum için toplanıyor. Oturumun amacı azil çağrısı yapmak.

Bugünkü oturumda Trump’ın eski kampanya yöneticilerinden Corey Lewandowski ifade verecek. Demokrat temsilcilerin ağırlıkta olduğu Komisyon’un Lewandowski’ye eski özel savcı Robert Mueller’in Rusya soruşturması raporuyla ilgili sorular yöneltmesi bekleniyor.

Ancak Demokratlar’ın yeni bir bilgi edinmesi olasılığı neredeyse yok. Zira Trump’ın yakın dostu ve destekçisi olan Corey Lewandowski’nin geçen yıl Mueller’ın ekibiyle paylaştığından fazlasını anlatması beklenmiyor.

Lewandowski de bu sabah paylaştığı Twitter mesajında da, “Amerikan halkına ortada ne bir gizli işbirliği ne de adaleti engelleme olduğunu yeniden hatırlatma fırsatı için çok heyecanlıyım” dedi.

Öte yandan Beyaz Saray da Pazartesi akşamı Adalet Komisyonu Başkanı Jarrold Nadler’a bir mektup göndererek, Lewandowski’nin Trump’la başkan olduğu dönemki görüşmeleriyle ilgili bilgi veremeyeceğini açıkladı. Bu görüşmeler arasında ikilinin Beyaz Saray’da düzenlediği ve Demokratların adaleti engellediği için azledilmesi gerektiğine kanıt oluşturan buluşma da var.

Lewandowski dışında Komisyon’un ifadeye çağırdığı eski Beyaz Saray danışmanları Rick Dearborn ve Rob Porter da Trump’ın direktifleri doğrultusunda oturumlara katılmayacak.

Beyaz Saray’ın hamlesine tepki gösteren Nadler’sa bu tutumun yürütmenin ayrıcalıkları ve mutlak dokunulmazlığın şok edici ve tehlikeli bir ispatı olduğunu söyledi.

Oturum Temsilciler Meclisi Demokratları’nın sürekli karşılaştıkları engelleri yeniden ortaya koyacak. Demokratlar Trump’ın katı bir şekilde soruşturulması için çabalarken, Beyaz Saray her türlü girişimi gerek belge sağlamayarak gerek danışmanların ifadesine izin vermeyerek engelliyor. Cumhuriyetçilerin ağırlıkta olduğu Senato’nun da Başkan’a yöneltilecek her türlü suçlamayı püskürtmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Corey Lewandowski Mueller raporunun merkezindeki isimlerden biriydi. Rapora göre Trump’ın Lewandowski’den dönemin ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions ile konuşmasını ve Mueller’ın soruşturmasına sınır koymasını istedi. Hatta kabul etmezse Sessions’ın kovulduğunu söylemesini emretti.

Rapora göre Lewandowski, bu mesajı Sessions’a götürmedi ve Rick Dearborn’dan rica etti. Dearborn’sa bu durumdan rahatsız olduğunu dile getirerek Lewandowski’yi reddetti.

Beyaz Saray’ın eski personel müdürü Rob Porter’ın da görev yaptığı süre boyunca sık sık not tuttuğu biliniyordu. Bu notlar Mueller raporunda da detaylandırılmıştı. Porter, eski işlerinin aile içi şiddet iddiaları üzerine geçen yıl istifa etmişti.

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