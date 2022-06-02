Temsilciler Meclisi Komisyonu Silah Kontrolunu Ele Alıyor

ABD Temsilciler Meclisi, Teksas ve New York eyaletlerinde 18 yaşındaki silahlı saldırganların yarı otomatik silahlarla düzenledikleri saldırılarda 19'u çocuk 31 kişiyi öldürmeleri sonrasında silah kontroluna ilişkin yasal düzenlemelere damgasını vurmaya hazırlanıyor.

Temsilciler Meclisi Adalet Komisyonu, bugün yarı otomatik silah satın alma yaşını 18'den 21'e yükseltmeyi teklif eden yasa tasarısını görüşmek üzere bir oturum düzenliyor. Tasarı, yüksek kapasiteli şarjör ithal etme, imal etme ya da sahibi olmayı federal suç haline getirmeyi ve bu şarjörlerin yetkili makamlara teslim edilmesi için bir program başlatmayı öngörüyor. Tasarı ayrıca yarı otomatik silahların otomatik silah gibi seri ateş etmesini sağlayan dipçikleri ve seri numarası olmadan imal edilen "hayalet" silahları yasaklayan başkanlık kararnamesini temel alıyor.

‘Çocuklarımızı Koruma Yasası’ adı verilen ve Demokrat Parti tarafından hazırlanan tasarı, geçen hafta Teksas eyaletinin Uvalde kentinde bir ilkokula düzenlenen, 2 öğretmen ve 19 çocuğun ölümüne neden olan silahlı saldırıdan sonra hızla ele alınacak tasarılar listesine eklendi. Temsilciler Meclisi'nin önümüzdeki hafta tasarıyı oylayabileceği belirtiliyor.

Cumhuriyetçi Partili Temsilciler Meclisi üyelerinin blok halinde silah kontrolu tasarılarına itiraz etmesi nedeniyle Temsilciler Meclisi'nde atılacak adım, çoğunlukla simgesel öneme sahip olacak ve Kasım ayında yapılacak Kongre ara seçimleri öncesinde üyelerin silah kontrolu tasarısına ilişkin sicilini belirleyecek.

Senato ise daha farklı bir yol izliyor. Her iki partiden senatörlerin oluşturduğu bir grup, yasalaşması için yeterli sayıda Cumhuriyetçi Partili senatörün desteğini alması amacıyla bir tasarı üzerinde uzlaşmaya çalışıyor. Tasarı üzerinde müzakere yürüten Cumhuriyetçi Partili Maine Senatörü Susan Collins, görüşmelerde "hızla ilerleme kaydedildiğini" söyledi.

Temsilciler Meclisi Adalet Komisyonu'nun Demokrat Partili Başkanı Jerrold Nadler, tasarının Amerikan kamuoyu tarafından desteklendiğini ve Kongre'nin bu konuda adım atma zamanının geldiğini savunuyor.

Nadler'ın oturumun açılışında yapmayı planladığı konuşma metninde, "Harekete geçmek için çok erken olduğunu mu söylüyorsunuz? Yeni politikalar geliştirmek için bu trajedileri 'siyasileştirdiğimizi' mi söylüyordunuz. Columbine'ın üzerinden 23 yıl geçti. Virginia Tech'in üzerinden 15, Sandy Hook'un üzerinden 10, Charleston'un üzerinden 7, Parkland'ın, Santa Fe'nin ve Pittsburgh'daki Tree of Life Sinagogu'nun üzerinden 4 yıl geçti. Çok mu erken? Dostlarım, hala neyi bekliyorsunuz?" ifadeleri yer alıyor.

Komisyonun Cumhuriyetçi Partili kıdemli üyesi Jim Jordan ise Fox News'a yaptığı açıklamada, Kongre'deki Cumhuriyetçi Partili meslektaşlarına tasarıya karşı çıkmaları çağrısı yapacağını söyledi.

Jordan, "Meslektaşlarımın son dönemde gördüğümüz trajedileri önlemede tek bir fark bile yaratacağını düşünmediğim bu karmakarışık tasarıya itiraz etmeleri için elimden geleni yapacağım" dedi.

Uvalde ve Buffalo'daki saldırılara yasama yoluyla yanıt verilebilmesi için Demokrat ve Cumhuriyetçi Parti'nin 50'şer sandalyesinin bulunduğu Senato'da en az 10 Cumhuriyetçi senatörün taraf değiştirerek tasarıya "evet" demesi ve böylelikle tasarının son oylamaya sunulması gerekiyor. Bir grup senatör hafta içinde uzlaşmaya varma umuduyla perde arkasında bazı girişimlerde bulundu.

Silah kontrolu tasarısı kapsamında ele alınan konuların başında silah satın almak isteyenlerin özgeçmiş taramasından geçirilmesi ile polisin kendilerine ya da başkalarına tehdit oluşturduğu düşünülen kişilerin elinden silahlarını alması için aile fertlerinin, okul yetkililerinin ya da başkalarının mahkeme kararı çıkarmasını sağlayacak "tehlike sinyali" yasalarının kabul edilmesi geliyor.

10 Cumhuriyetçi ve Demokrat Partili senatörden oluşan grup, Çarşamba günü yeniden biraraya geldi. Demokrat Partili Senator Richard Blumenthal, verdiği bir söyleşide, görüşmeleri ’son derece verimli” olarak tanımladı ve geçmişe göre "farklı olduğu gözlenen gerçek anlamda somut tartışmalar" yapıldığını söyledi.

Demokrat Partili Senator Blumenthal, grubun Cumhuriyetçi Partili üyelerinden Senatör Lindsey Graham ile birlikte, "tehlike sinyali" yasalarını hazırlamaları için eyaletlere kaynak gönderilmesi üzerinde çalışıyor. Blumenthal, gruptan aldığı yanıtın kendisini "heyecanlandırdığını ve cesaretlendirdiğini" söyledi.

Başkan Joe Biden'a da Kongre'nin silah kontrolu yasasıyla ilgili eyleme geçeceğinden emin olup olmadığı soruldu.

Biden bu soruya, "Kongre'de 36 yıl görev yaptım. Hiçbir zaman tam olarak emin olmam. Duruma göre değişebilir, bilmiyorum. Şu anda yürütülen müzakerelerin içeriğinden haberdar değilim" şeklinde yanıt verdi.

