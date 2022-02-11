Temsilciler Meclisi Komisyonu’ndan Trump’a Soruşturma

Eski Başkan Donald Trump’ın Florida’daki mülkünde, bir kutu içinde başkanlık dönemine ait belgelerin ortaya çıkmasının ardından, Temsilciler Meclisi Denetim ve Reform Komisyonu, Trump’ın Başkanlık Kayıtları Yasası’nı ihlal edip etmediğini soruşturuyor. Soruşturma öncesinde Trump’ın görevdeyken belgeleri imha ettiğini iddia eden haberler ABD basınına yansımıştı.

Temsilciler Meclisi Denetim ve Reform Komisyonu Başkanı Carolyn Maloney, “Söz konusu kayıtların Trump döneminin sona ermesinin ardından derhal Ulusal Arşiv ve Kayıtlar İdaresi’ne teslim edilmemesinden ve bu kayıtların Beyaz Saray’dan çıkarılmış olmasından derin endişe duyduğunu” belirtti.

Komisyon başkanı Maloney, soruşturma kapsamında arşiv görevlisi David Ferriero’ya mektup yazarak, Ulusal Arşiv tarafından Trump’ın Florida’daki mülkü Mar-a-Lago’dan geri alınan 15 kutu belgeyle ilgili bilgi talep etti.

Başkanlık Kayıtları Yasası, görevde olan bir başkanın ve personelinin tuttuğu kayıtların arşivlerde muhafaza edilmesini öngörüyor. Yasa uyarınca görevden ayrılacak olan lider, görev süresinin bitiminde belgelerin Ulusal Arşiv İdaresi’ne teslim edilmesinden sorumlu.

Denetim komisyonu, kayıp kutular ve içerikleriyle ilgili, Ulusal Arşiv ve Trump’ın danışmanları arasındaki iletişim ve yazışmalara erişim talep ediyor. Carolyn Maloney konuyla ilgili önümüzdeki haftanın sonuna kadar bilgi istiyor.

Söz konusu kayıtlar her başkanlık dönemi için önem taşıyor. Ancak eski Başkan Donald Trump, destekçilerinin Demokrat Joe Biden’ın kazandığı başkanlık seçimi sonuçlarının onaylanmasını durdurmak amacıyla Kongre binasını bastığı 6 Ocak 2021 saldırısıyla ilgili Temsilciler Meclisi komisyonunun başlattığı soruşturmanın merkezinde yer alıyor.

Cumhuriyetçi Trump, Beyaz Saray belgelerini teslim etme konusunda direnmiş, konu ABD Anayasa Mahkemesi’ne taşınmıştı. Donald Trump ise yazılı açıklama yaparak, “işbirliğine yönelik saygı çerçevesinde yapılan görüşmelerin ardından Ulusal Arşiv İdaresi’nin Başkanlık Kayıtları Yasası uyarınca kayıtları içeren kutuların Mar-a-Lago’dan aldırdığını” belirtti.

Belgelerin “herhangi bir anlaşmazlık olmadan dostane bir şekilde” teslim edildiğini belirten Trump, kayıtların bir gün Donald J. Trump Başkanlık Kütüphanesi’nin parçası olacağını kaydetti.

“Trump bazı belgeleri imha etti” iddiası

Donald Trump’ın bazı belgeleri görevden ayrılmadan önce imha ettiği endişeleri de var. Temsilciler Meclisi Denetim ve Reform Komisyonu, Trump’ın görev süresinin dolmasına yakın 2020 yılının Aralık ayında, arşiv görevlisine bu endişeleri yazılı şekilde dile getirmişti.

Washington Post bu haftaki haberinde Trump’ın “hem hassas hem de olağan” verileri imha ettiğini ve arşiv görevlisinin konuyu Trump’ın Başkanlık Kayıtları Yasası’nı ihlal edip etmediğinin soruşturulması amacıyla Adalet Bakanlığı’na taşıdığını yazmıştı. Adalet Bakanlığı’ndan henüz açıklama gelmedi.

Federal bir kurumdan ya da Kongre’den olası bir cezai soruşturmaya ilişkin gönderilen talep, Adalet Bakanlığı’nın suçlama getirebileceği ya da konuyu soruşturacağı anlamına gelmiyor.

Ulusal Arşiv bu hafta başında yaptığı yazılı açıklamalarda, Trump’ın temsilcilerinin kendileriyle işbirliği yaptığını ve Trump yönetimi sonunda Ulusal Arşiv İdaresi’ne iletilmeyen kayıtları bulduğunu belirtti.

Federal daire görevlileri Florida’ya gitmedi; ancak söz konusu belgelerin Washington’a gönderilmesi için hazırlıklar yapıldı. Eski başkanın temsilcilerinin, arşivlere ait ek kayıtları aramaya devam ettiği de açıklandı.

Arşiv görevlisi Ferriero, “Yeterli ve düzgün belgeleme yapılması ve sağlam kayıt yönetimi uygulamalarıyla, gerek kayıtların muhafaza edilmesi gerekse bu kayıtların yönetimin görev süresi sonunda Ulusal Arşiv İdaresi’ne zamanında gönderilmesi konusunda hassas ve dikkatli olunması gerektiğine ilişkin bir soru işareti olmamalı. Kayıtlar önem taşıyor” dedi.

