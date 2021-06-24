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Temsilciler Meclisi Kongre Baskını İçin Yeni Komisyon Kuruyor

24.06.2021 20:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, 6 Ocak’ta Kongre binasına düzenlenen baskınla ilgili soruşturma yürütmek üzere Temsilciler Meclisi bünyesinde yeni bir komisyon kurulacağını açıkladı

Temsilciler Meclisi Kongre Baskını İçin Yeni Komisyon Kuruyor

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, 6 Ocak’ta Kongre binasına düzenlenen baskınla ilgili soruşturma yürütmek üzere Temsilciler Meclisi bünyesinde yeni bir komisyon kurulacağını açıkladı.

Eski Başkan Donald Trump destekçilerden oluşan bir grubun düzenlediği Kongre binası baskınının bağımsız olarak soruşturulmasına yönelik tasarı Mayıs ayında Cumhuriyetçi senatörler tarafından engellenmişti.

Basın toplantısında konuşan Temsilciler Meclisi’nin Demokrat başkanı Pelosi, soruşturmanın ne kadar süreceğiyle ilgili soruya “ne kadar sürmesi gerekirse” yanıtını verdi.

Komisyona her iki partiden de üyelerin dahil edileceğine vurgu yapan Pelosi daha fazla ayrıntı vermedi ancak Temsilciler Meclisi’nin Cumhuriyetçi lideri Kevin McCarthy’ye atfen, “umarım komisyona sorumluluk sahibi kişileri atar” ifadelerini kullandı.

Pelosi, Kongre dışından bir komisyonun kurulmasının tercih edilebileceğini ve bu fikirden tamamen vazgeçmediğini de söyledi. Temsilciler Meclisi, bağımsız iki partili bir komisyon kurulması tasarısını Genel Kurul’dan geçirmişti. Senato’daki Cumhuriyetçiler ise, mevcut komisyon soruşturmalarının ve savcıların soruşturmalarının, bağımsız bir komisyonu gereksiz kıldığını söyleyerek, tasarıyı engellemişti.

Pelosi, yeni kurulacak Temsilciler Meclisi komisyonunu takviye olarak gördüklerini ve bağımsız bir komisyonun kurulması konusunda umutlarını koruduklarını kaydetti.

3 Kasım 2020 başkanlık seçimlerinin sonuçlarını, seçime hile karıştığı iddiasıyla reddeden eski Başkan Donald Trump’ın destekçilerinden oluşan bir grup, Joe Biden’ın zaferinin tescillendiği oturum sırasında Kongre’ye baskın düzenlemişti. 5 kişinin yaşamını yitirdiği olaylarla ilgili yürütülen soruşturmalar kapsamında yüzlerce kişi tutuklandı.

Kongre binasının her zaman “Amerikalılar ve dünya için demokrasinin şanlı bir sembolü” olduğunu söyleyen Pelosi, yeni komisyon aracılığıyla, “6 Ocak’ta yaşananların ardındaki gerçeklerin” ortaya çıkarılmasının hedeflendiğini belirtti.

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