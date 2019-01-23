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Temsilciler Meclisi NATO’dan Çıkmayı Yasaklayan Tasarı Geçirdi

23.01.2019 23:51 | Son Güncelleme

ABD Temsilciler Meclisi, Başkan Donald Trump’ın NATO’ya yönelik sert eleştirilenin yeniden gündeme gelmesinin ardından 29 üyeli NATO’daki konumunu devam ettireceğinin belirtildiği yasa tasarısı 22’ye karşı 357 oyla kabul edildi

Temsilciler Meclisi NATO’dan Çıkmayı Yasaklayan Tasarı Geçirdi

ABD Temsilciler Meclisi, Başkan Donald Trump’ın NATO’ya yönelik sert eleştirilenin yeniden gündeme gelmesinin ardından ülkelerinin örgüte bağlılığını tasdik etmek adına harekete geçti. Amerika’nın 29 üyeli NATO’daki konumunu devam ettireceğinin belirtildiği yasa tasarısı 22’ye karşı 357 oyla kabul edildi.

Başkan Trump, göreve geldiğinden bu yana birçok kez NATO üyesi ülkeleri örgütle ilgili sorumluluklarını tam olarak yerine getirmemek ve savunma bütçesine üzerlerine düşen katkıyı sağlamamakla eleştirdi. New York Times gazetesi geçen hafta yayımladığı bir haberde, Trump’ın geçen yıl danışmanlarına ABD’yi NATO’dan çekme fikrini ortaya attığını öne sürdü.

Trump’ın konuyla ilgili söylemlerinden ve medyaya yansıyan haberlerden endişe duyan her iki partiden Kongre üyeleri, “NATO’ya Destek Yasası” başlıklı tasarıyı Temsilciler Meclisi’nde oylamaya sundu. 435 üyeli Meclis’te 22’ye karşı 357 oyla kabul edilen tasarı, Amerika’nın NATO’yla olan anlaşmalar çerçevesinde konum ve sorumluluklarının devam edeceğini teyit ederken, konuyla ilgili bütçenin kontrolunun Kongre’de olduğunun da altını çiziyor.

Temsilciler Meclisi Demokrat Çoğunluk Lideri Steny Hoyer, NATO ittifakının Amerika’nın güvenliği ve dünya genelinde barış ve istikrarın korunması için merkezi önemde olduğunu vurguladı.

Temsilciler Meclisi’nden geçen tasarının yasalaşması için Senato’da da görüşülüp kabul edilmesi ve Başkan tarafından imzalanması gerekiyor. Senato’da da geçen hafta her iki partiden senatörler tarafından, herhangi bir Amerikan Başkanı’nın Senato onayı olmadan NATO’dan çekilmesini yasaklayan bir tasarı sunulmuştu.

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