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Temsilciler Meclisi Nefret Suçları için Yeni bir Tasarıyı Tartışıyor 

30.08.2019 21:05 | Son Güncelleme

Teksas eyaletinin El Paso kentinde 22 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırının ardından Demokratlar’ın çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi Adalet Komisyonu, nefret suçuyla bağlantılı silahlı kitle saldırılarının artması karşısında bu sorunla mücadele için yeni bir tasarı çıkartmaya çalışıyor

Temsilciler Meclisi Nefret Suçları için Yeni bir Tasarıyı Tartışıyor 

Teksas eyaletinin El Paso kentinde 22 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırının ardından Demokratlar’ın çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi Adalet Komisyonu, nefret suçuyla bağlantılı silahlı kitle saldırılarının artması karşısında bu sorunla mücadele için yeni bir tasarı çıkartmaya çalışıyor.

Temsilciler Meclisi’nde çoğunluğa sahip olan Demokratlar Şubat ayında kişilerin geçmiş araştırmalarının sıkılaştırılması için tasarılar geçirmişti. Ancak bu tasarılar Cumhuriyetçiler’in kontrolundaki Senato’da takılmıştı.

ABD’nin Meksika sınırındaki El Paso kentinde ve Ohio eyaletinin Dayton kentinde art arda düzenlenen saldırıların ardından bu tasarılar Temsilciler Meclisi’nde yeniden ele alınmıştı. Demokratlar silah kontrolu tartışmalarını Kongre üyelerinin 9 Eylül’de Washington’a dönmelerinden önce başlatmak istiyor.

Temsilciler Meclisi yüksek kapasiteli şarjörlerin yasaklanması ve toplum için tehdit olarak algılanan kişilerin elinden silahlarının alınmasını öngören yasal düzenleme gibi önlemleri bir oturumda görüşmeye hazırlanıyor.

Görüşülen tasarılardan biriyse nefret suçu kanunlarını silahlı şiddeti azaltmak için kullanmayı öngörüyor. Disarm Hate Act (Nefret Eylemlerini Etkisiz Hale Getirme Tasarısı) hafif suç kapsamına giren nefret suçları işlemiş kişilerin de silah sahibi olmasının önlenmesini amaçlıyor. Bu tür bir düzenleme ABD’de halen üç eyalette uygulanıyor. Mevcut federal kanunlarsa yalnızca daha ciddi nefret suçu işlemiş suçluların silah sahibi olmasını yasaklıyor.

ABD’li seçmenin yüzde 72’si Kongre’nin silahlı şiddeti azaltmak için daha fazla çalışması gerektiği görüşünde. Quinnipiac Üniversitesi’nin anketine göre seçmenin büyük kısmı göçmenlere yönelik ön yargının büyük bir sorun olduğunu düşünüyor.

Ancak yeni tasarı Temsilciler Meclisi’nden onaylansa bile Senato’da onaylanmasının kolay olmayacağı sanılıyor.

Silah kontroluna karşı çıkan lobi grubu Ulusal Silah Derneği (NRA) ise Kongre’nin kanunlarda değişiklik yapmasına gerek olmadığı görüşünde.

Ancak yasalaşsa bile “Disarm Hate Act” tasarısının sembolik kalabileceği ihtimaline işaret ediliyor. Uzmanlar her yıl binden az sayıda nefret suçu mahkumiyeti verildiğini, bunların çok az sayıda kısmının hafif suç kapsamına girdiğini kaydediyor. Tasarıyı savunan çevrelerse, silah sahibi olmaya yönelik yasağın nefret suçlarından hafif suçları da kapsayacak şekilde genişletilmesinin bu sorunla mücadelede önemli bir boşluğu dolduracağını düşünüyor.

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