Temsilciler Meclisi ‘Nefreti’ Kınayan Tasarıyı Kabul Etti

Temsilciler Meclisi, Yahudi karşıtlığı (antisemitizm), Müslümanlar’a karşı ayrımcılık ve azınlıklara karşı diğer ayrımcı muameleleri kınayan bir tasarıyı geçirdi.

23’e karşı 407’ye oyla kabul edilen tasarı, Demokrat Kongre üyesi Ilhan Omar’in İsrail’le ilgili sözlerinin kendi partisi içinde dahi yarattığı tepkileri yatıştırma amacıyla sunulmuştu.

Omar, Amerikalı Kongre üyelerinin İsrail’e desteğinin İsrail lobisinin yönlendirmesi ve mali desteğiyle olduğunu, İsrail’in ABD’deki “dostlarının” Kongre üyelerin’ yabancı bir ülkeye “bağlılık yemini” etmeleri için baskı yaptığını öne sürmüştü. Bu sözler her iki parti içerisinde yoğun tepki almış, Omar “antisemitist” suçlamalarına maruz kalmıştı.

