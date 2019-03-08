HABER

Temsilciler Meclisi ‘Nefreti’ Kınayan Tasarıyı Kabul Etti

08.03.2019 02:38 | Son Güncelleme

23’e karşı 407’ye oyla kabul edilen tasarı, Demokrat Partili Kongre üyesi Ilhan Omar’in İsrail’le ilgili sözlerinin kendi partisi içinde dahi yarattığı tepkileri yatıştırma amacıyla sunulmuştu

Temsilciler Meclisi ‘Nefreti’ Kınayan Tasarıyı Kabul Etti

Temsilciler Meclisi, Yahudi karşıtlığı (antisemitizm), Müslümanlar’a karşı ayrımcılık ve azınlıklara karşı diğer ayrımcı muameleleri kınayan bir tasarıyı geçirdi.

23’e karşı 407’ye oyla kabul edilen tasarı, Demokrat Kongre üyesi Ilhan Omar’in İsrail’le ilgili sözlerinin kendi partisi içinde dahi yarattığı tepkileri yatıştırma amacıyla sunulmuştu.

Omar, Amerikalı Kongre üyelerinin İsrail’e desteğinin İsrail lobisinin yönlendirmesi ve mali desteğiyle olduğunu, İsrail’in ABD’deki “dostlarının” Kongre üyelerin’ yabancı bir ülkeye “bağlılık yemini” etmeleri için baskı yaptığını öne sürmüştü. Bu sözler her iki parti içerisinde yoğun tepki almış, Omar “antisemitist” suçlamalarına maruz kalmıştı.

Eski sahibini gören köpek çılgına döndü Eski sahibini gören köpek çılgına döndü
Kuzey Kore'deki patlama depreme neden oldu!Kuzey Kore'deki patlama depreme neden oldu!
Dünyada Kadın Parlamenter Sayısında Ciddi ArtışDünyada Kadın Parlamenter Sayısında Ciddi Artış
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Binali Yıldırım canlı yayında açıkladı! İstanbullulara toplu ulaşım müjdesi

Binali Yıldırım canlı yayında açıkladı! İstanbullulara toplu ulaşım müjdesi

Akdeniz beşik gibi! Yine sallandı

Akdeniz beşik gibi! Yine sallandı

FETÖ firarisi böyle yakalandı!

FETÖ firarisi böyle yakalandı!

İğrenç iddia ilçeyi ayağa kaldırdı! Duyan herkes oraya koştu

İğrenç iddia ilçeyi ayağa kaldırdı! Duyan herkes oraya koştu

TOKİ'nin konut kampanyasına rekor başvuru!

TOKİ'nin konut kampanyasına rekor başvuru!

Cüneyt Çakır İtalya'yı karıştırdı!

Cüneyt Çakır İtalya'yı karıştırdı!

İlginizi Çekebilir

Şimdi evini yenileme zamanı

Şimdi evini yenileme zamanı

ABD'den Türkiye'yle ilgili tehdit gibi açıklama!

ABD'den Türkiye'yle ilgili tehdit gibi açıklama!

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Trump'tan Türkiye kararı! Bu mektupla duyurdu!

Trump'tan Türkiye kararı! Bu mektupla duyurdu!

Pentagon'dan Türkiye ile ilgili tehdit gibi açıklama!

Pentagon'dan Türkiye ile ilgili tehdit gibi açıklama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Venezuela'da ülke çapında elektrik kesintisi

Ülke karanlıkta kaldı!

ABD'den BM Güvenlik Konseyine İran'a yaptırımların geri getirilmesi çağrısı

ABD'den BM Güvenlik Konseyi'ne İran çağrısı

Kuzey Kore'de yeraltındaki patlama yapay depreme yol açtı

Kuzey Kore'deki patlama depreme neden oldu!

Hırsızlara sis makinesi şoku!

Hırsızlara sis makinesi şoku!

Bir anda pantolonu düştü! Kıyafetinin azizliğine uğrayan hırsızın sonu

Kıyafetinin azizliğine uğrayan hırsız ne yapacağını şaşırdı

Şeyhin akılalmaz araçları

Şeyhin akılalmaz araçları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.