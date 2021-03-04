Temsilciler Meclisi Seçim Yasası Tasarısını Onayladı

Demokratlar’ın çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi, seçim kanununda kapsamlı değişiklikler içeren yasa tasarısını onayladı. Oy verme usüllerinin yenilenmesi ve Kongre seçim bölgeleri sınırlarının çizilmesi görevinin bağımsız komisyonlara devredilmesi gibi hükümler içeren tasarı, 210’a karşı 220 oyla kabul edildi. Kongre üyeleri oylarını genelde parti çizgisinde kullandı. Demokratlar tasarıyı desteklerken Cumhuriyetçiler karşı çıkıyor. Her tasarının numaralandırıldığı Kongre’de bu tasarıya 1 numarasının verilmesi Demokratlar’ın konuya verdiği önemi gösteriyor. Tasarıyı ilk sunan Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi John Sarbanes, oylamadan önce Kongre binasının önünde yaptığı açıklamada, tasarının “kendilerini dışlanmış hisseden ve gereğinden uzun süre dışarıda bırakılan Amerikalılar’ın seslerini yeniden duyurmayı amaçladığını” belirtti. Seçim yasası reformu, Demokratlar’ın, yasama yılının ilk aylarında en öncelikli olarak oylamaya sundukları tasarılar arasında yer alıyor. Tasarının yasalaşması halinde, ABD seçim yasasında bir nesil boyu yapılan en büyük değişiklik olması bekleniyor.

Seçim sürecinin neredeyse her boyutunu ilgilendiren ve Demokratlar tarafından Temsilciler Meclisi’ne sunulan 791 sayfalık yasa tasarısı, seçim güvenliği adı altında getirilmiş engelleri kaldırıyor; seçim bölgelerinin siyasi partilerin çıkarlarına göre düzenlenmesini engelliyor ve siyasette büyük miktarda bağışların etkisini azaltıyor. Cumhuriyetçiler, bu önlemlerin eyaletlerin seçimleri yönetme yetkisini sınırlandıracağını ve azınlık seçmen gruplarının seçimlere katılımını artıracağını bunun da Demokrat Parti’ye yarayacağını söylüyor. Bu gerekçelerle tasarıya karşı çıkıyor. Tasarının yasalaşması için Senato’dan da geçmesi gerekiyor. Başkan Joe Biden da tasarıyı Kongre’den geçmesi halinde imzalayacağını açıkladı. Beyaz Saray tarafından yayınlanan açıklamasında Biden, “Tasarıyı imzalamayı dört gözle bekliyorum. Böylece Amerikan demokrasisini bir sonraki ve gelecekteki tüm seçimler için güçlendirebiliriz ve onarabiliriz” ifadesini kullandı. Bununla birlikte, tasarının bu haliyle Senato’da kabul edilmesi ihtimali zor görünüyor. Senato’da 48 Demokrat ve Demokratlar tarafında oy kullanan iki bağımsız senatöre, 50 Cumhuriyetçi üyeden en az 10’unun da katılması gerekiyor.

Senato’da “filibuster” olarak bilinen kürsü işgali engellemesini aşmak için 60 oy gerekiyor ve bazı Demokratlar, tasarıların salt çoğunlukla geçmesinin önünde engel oluşturan “filibuster”ın kaldırılması gerektiğini savunuyor. Ancak bu adıma Demokrat Parti içinden bile itirazlar var. Demokrat Senatör Joe Manchin daha önce defalarca buna karşı olduğunu ifade ederken, Başkan Biden de benzer duruş sergilemişti. Bazı Demokratlar, karşılıklı verilecek tavizlerle bir uzlaşmanın mümkün olduğunu savunuyor. Demokratlar, oy kullanmanın önündeki bariyerlerin azaltılması ve Amerikan siyasi sisteminin seçmenler karşısında daha demokratik ve duyarlı hale getirilmesi için bu yasanın gerekliği olduğunu vurguluyor. Cumhuriyetçiler ise, yasanın eyaletlerin ellerinden yetkilerini alacağını, yolsuzlukla mücadelede yetersiz kalacağını öne sürüyor. Sağ görüşlü etkili düşünce kuruluşlarından Heritage Vakfı da Kongre üyelerini tasarının aleyhinde oy kullanmaya çağırdı. Tasarı, ABD Seçim Dairesi’nin, eyaletlerin 2022 ara seçimlerinden önce Kongre seçim bölgelerinin sınırlarını çizmede kullandığı nüfus verilerini teslim edecek olması nedeniyle bu yıl özellikle önem taşıyor. 2022 ara seçimlerinde Temsilciler Meclisi’nin tamamı yenilenecek.