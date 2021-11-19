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Temsilciler Meclisi Sosyal Altyapı Paketini Onayladı

19.11.2021 20:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal güvenlik ağını güçlendirme ve iklim değişikliğiyle mücadeleye dönük düzenlemeler içeren 1,75 trilyonluk paket, Temsilciler Meclisi’nde onaylandıktan sonra Senato’ya gönderildi

ABD Temsilciler Meclisi, Başkan Joe Biden’ın iç siyaset gündeminin temel taşlarından birini oluşturan 1,75 trilyon dolarlık sosyal altyapı paketini onayladı. Sosyal güvenlik ağını güçlendirme ve iklim değişikliğiyle mücadeleye dönük düzenlemeler içeren paket, müzakerelere devam edilmek üzere Senato’ya gönderildi.

Paket, 213’e karşı 220 oyla kabul edildi. Aslında tasarının Perşembe akşamı oylanması planlanıyordu ancak Temsilciler Meclisi’nde azınlık konumunda bulunan Cumhuriyetçiler’in lideri Kevin McCarthy’nin gece boyu süren uzun konuşması nedeniyle oylama bugüne ertelendi.

Paketi Senato’da nasıl bir akıbetin beklediği net değil. Demokratlar ve Cumhuriyetçiler arasında 50-50 eşitliğin bulunduğu Senato’da, paketle ilgili sadece Cumhuriyetçiler değil Demokrat senatörler Joe Manchin ve Kyrsten Sinema da endişeler dile getirmişti. Paket, hem büyüklüğü hem de içerdiği bazı programlar nedeniyle bazı kesimlerce eleştiriliyor. Aslında Demokratlar’ın açıkladığı ilk versiyonunda paketin büyüklüğü 3,5 trilyon dolardı ancak itirazlar üzerinde maliyeti önemli ölçüde düşürüldü. Paket, eğitim alanındaki imkanları genişletmek, sağlık bakımı bedellerini azaltmak ve iklim değişikliğiyle daha etkili mücadele etmek için milyonlarca dolar yatırım yapmayı amaçlıyor.

Bazı Demokratlar, Aralık ayı sonuna kadar Manchin ve Sinema’yla bir anlaşmaya varabilmeyi ümit ediyor.

Oylama öncesinde Perşembe gecesi Temsilciler Meclisi’ndeki Cumhuriyetçiler’in lideri Kevin McCarthy, 8,5 saat süren rekor uzunlukta bir konuşma yaptı. McCarthy, Cumhuriyetçiler’in bazıları tasarıyla ilgili bazılarıysa ilgili olmayan uzun bir şikayet listesi paylaştı, konuşması sırasında zaman zaman, kendisine karşı açıkça aldırmaz tavır sergileyen Demokratlar’a karşı sesini yükseltti.

Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi ise tasarıya desteğini açıkladığı konuşmasına, “Çalışma arkadaşlarıma karşı nezaket gereği, konuşmamı kısa tutacağım” diye başlayarak McCarthy’ye gönderme yaptı.

Pelosi, “Bu salonda çok şeyler söylendi ama gerçekler şunlar: Başkan Biden’ın vizyonunu takip ederek, komisyon başkanlarımız, üyelerimiz ve personelin deneyimi ve enerjisinin rehberliğiyle, tarihi, dönüşümsel ve daha önceki yaptıklarımızın hepsinden daha büyük bir ‘Ülkenin Yeniden İnşası’ tasarısına sahibiz. Eğer veliyseniz, yaşlıysanız, çocuksanız, işçiyseniz, Amerikalı’ysanız, bu tasarı sizin için ve daha iyi” diye konuştu.

Başkan Joe Biden da yazılı açıklamasında, tasarının Temsilciler Meclisi’nden geçmesini, ekonomik planını onaylamada “dev bir adım” olarak niteledi ve tasarının maliyetinin eksiksiz olarak karşılandığını belirtti.

Biden, tasarının Senato’dan da bir an önce geçmesini ve imza için masasına gelmesini dört gözle beklediğini kaydetti.

“Paket bütçe açığını yükseltecek”

Oylamadan bir gün önce Kongre Bütçe Ofisi de (CBO), tasarının bütçeye maliyetiyle ilgili tahminlerini yayınlamıştı. Buna göre, paketin bu haliyle gelecek 10 yıl içinde federal bütçe açığını 367 milyar dolar arttırması bekleniyor. Bununla birlikte, CBO’nun tahminlerinde, vergi dairesinin (IRS) vergi toplama uygulamalarının geliştirilmesinden sağlanacak ilave gelirlerin 2031’e kadar gelirlerde 127 milyar dolarlık net artış yaratabileceğine de işaret ediliyor.

Beyaz Saray da IRS’in işleyişinde yapılacak değişiklikler sayesinde 400 milyar dolar ek gelir sağlanabileceğini tahmin ediyor ve genel şekliyle tasarının gelecek 10 yıl içinde bütçe açığını 121 milyar dolar azaltacağını kaydediyor.

Bazı ılımlı Demokrat Kongre üyeleri, oylamadan önce paketin CBO’nun değerlendirmesinden geçmesini şart koşmuştu. Birçok üye daha sonra Beyaz Saray’ın açıkladığı tahminleri kabul ettiklerini belirtti.

Bu tasarıdan önce de 1 trilyon dolarlık altyapı tasarısı Kongre’den geçmiş, Başkan Biden de hafta başında tasarıyı imzalamıştı. Bu iki tasarıyla birlikte geçen Mart ayında Kongre’den geçen 1,9 trilyon dolarlık COVID-19 yardımı paketi, Demokrat başkanın iç siyaset gündeminin en kilit parçaları konumunda.

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