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Temsilciler Meclisi Tasarısında Türkiye Kutlandı

22.10.2021 22:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Temsilciler Meclisi’nin Demokrat üyelerinden Steve Cohen, Türkiye Cumhuriyeti’nin 98’inci yıldönümü öncesinde Türk halkı ve Türk asıllı Amerikalılar’ı kutlayan bir karar tasarısı sundu

ABD Temsilciler Meclisi’nin Demokrat üyelerinden Steve Cohen, Türkiye Cumhuriyeti’nin 98’inci yıldönümü öncesinde Türk halkı ve Türk asıllı Amerikalılar’ı kutlayan bir karar tasarısı sundu.

Cohen, Cumhuriyetçi Partili Kongre üyesi Alex Mooney’le birlikte Temsilciler Meclisi Dışişleri Komisyonu’na sunduğu 733 sayılı tasarıda, “Türkiye Cumhuriyeti’nin 98’inci yıldönümünde Türkiye Cumhuriyeti halkı ve ülke çapındaki Türk-Amerikalılar’ı kutluyoruz” ifadesi kullanıldı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin ABD’nin önemli bir müttefiki olduğuna işaret edilen tasarıda, Türkiye’nin IŞİD, PKK ve diğer terör örgütlerine karşı küresel çapta yürütülen mücadeleye katkılarının takdir edildiği belirtildi.

Tasarıda, Türkiye halkının, bölgedeki çatışmalar ve istikrarsızlığın yol açtığı mülteci akınından kaynaklı kendine has siyasi, ekonomik ve sosyal zorluklarla karşı karşıya olduğuna dikkat çekildi.

Türk-Amerikan toplumunun ABD’ye verimli katkıları da tasarıda övüldü.

Tasarıda, 29 Ekim 1923’te Türkiye Cumhuriyeti’nin resmen kurulduğu ve “modern Türkiye’nin vizyoner lideri” Mustafa Kemal Atatürk’ün ülkenin ilk cumhurbaşkanı olduğu hatırlatıldı.

Türkiye Cumhuriyeti’ne evsahipliği yapan Anadolu’nun bin yıl boyunca medeniyetlerin beşiği olduğuna değinilen tasarıda, ABD’nin kurucularının Anayasa’yı hazırlarken Likya Konfederasyonu’na bağlı kent-devlet Patara’dan esinlendiği ifade edildi.

Tasarıda, dünyada “Doğu ile Batı arasındaki kritik bir bölgede” yer alan Türkiye’nin NATO’da ikinci en büyük orduya sahip olduğu ve terörle mücadele, enerji kaynaklarını çeşitlendirme, küresel tedarik zincirlerinin güvenceye alınması, uyuşturucu ve insan kaçakçılığını önleme gibi alanlardaki bölgesel gelişmelerde ABD’yle ittifak halinde olduğu belirtildi.

Birleşmiş Milletler verilerine göre Türkiye’nin diğer tüm ülkelerden daha fazla sayıda mülteciyi topraklarında barındırmayı sürdürdüğüne işaret edilen tasarıda, Türkiye’nin Afganistan’da da 20 yılı aşkın süredir güçlü ve güvenilir bir müttefik olduğu, Kabil Uluslararası Havaalanı’nda son tahliye operasyonuna da 600’ün üzerinde Türk askerinin destek verdiği kaydedildi.

Tasarıda, Türk asıllı Amerikalılar’ın ABD’nin dokusunun önemli bir parçasını oluşturduğu, sanat, bilim, akademi dünyası, hukuk, iş dünyası ve siyaset hayatına olan katkılarında bunun açıkça görüldüğü ifade edildi.

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